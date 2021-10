Cobrar la nómina sin esperar a fin de mes

La vida está llena de imprevistos y muchas veces trae consigo disgustos económicos. Una inesperada visita al dentista, una avería del coche o incluso la compra en el supermercado que se va de las manos... Todos ellos son acontecimientos que pueden provocar un verdadero rompecabezas si se producen al final del mes. No obstante, aquellos que tienen nómina pueden disponer de una posible solución: el salario a tiempo real.

"Se entiende como salario real a la posibilidad de que los empleados puedan acceder a la parte del salario que hayan generado hasta ese momento en lugar de recibirlo íntegramente a final de mes", explica Javier de la Nava, profesor de economía de UDIMA. De la Nava habla de "posibilidad" porque solicitar el anticipo del sueldo devengado se trata de un derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores, con el que cuenta cualquier empleado y que no conlleva ningún perjuicio.

Esta modalidad de acceso al salario cada vez gana más protagonismo entre los empleados españoles. Según un estudio realizado por Wagestream, el 68% de los encuestados lo prefiere. Algo completamente comprensible para Hugo Olaizola, director general de la empresa en España, ya que, a su juicio, "el pago mensual perjudica a los empleados, porque fue creado para mejorar la liquidez de las empresas y mejorar la gestión de Recursos Humanos".

Además, asegura que "el salario en tiempo real se adapta a los nuevos modelos de trabajo, basados en una mayor flexibilidad y personalización". El informe destaca que los gastos fijos ‘se comen’ el 43% del sueldo de los españoles en las primeras 24 horas tras cobrarlo; y en los primeros siete días se consume el 81%. ¿Y qué pasa con el resto del mes? Olaizola afirma que se reduce la renta disponible del empleado hasta que llega a sentirse estresado financieramente, siendo el día 23 del mes cuando se muestra una mayor angustia económica.

Alivio del estrés financiero

Los expertos describen el estrés financiero como una sensación de desasosiego o presión ante una situación económica llena de incertidumbre o como consecuencia de dificultades económicas. Un sentimiento que se ha visto impulsado por la pandemia: el 56% de los empleados españoles asegura haberlo sufrido en los últimos meses a causa del covid, según un informe elaborado por Hastee. Pero las cifras no se quedan ahí. De hecho, la dificultad de hacer frente a sus pagos les ha provocado falta de sueño a un 20%; incapacidad de concentrarse en el trabajo, a un 11%, e incluso algún tipo de enfermedad, a un 4%.

Bajo esta premisa y con la intención de ayudar a reducir el estrés financiero han nacido una serie de aplicaciones que simplifican el proceso de adelanto de nómina. Empresas como Devengo, PayGate Avanza, Payflow o las ya mencionadas Wagestream y Hastee actúan como intermediarias entre empleador y trabajador, cuando este último necesita acceder a su salario devengado. Todas funcionan de una manera similar: la empresa en cuestión ha de ponerse en contacto con la app para empezar a colaborar, después cuando el empleado necesite un adelanto bastará con tramitar la petición directamente desde la aplicación. Esta es la encargada de notificar a la empresa e ingresar dicho adelanto en la cuenta bancaria del trabajador.

Rápido y discreto

Según Jaime Jiménez, CEO de Hastee, en la privacidad reside uno de los factores de éxito de este tipo de apps. "Un 69% de los encuestados les resulta incómodo hablar de su situación financiera con sus empresas. A su vez, más de la mitad (53%) aseguran que les resultaría mucho más cómodo acceder a un anticipo de sueldo a través de una aplicación", detalla. Además, desde Playflow destacan la inmediatez de este servicio al que compara con Bizum. "No importa qué banco tengas, ni el día de la semana, ni la hora. Siempre tendrás acceso a tu salario en tiempo real", comentan.

Otro punto relevante es que estas apps no aplican intereses sobre el importe adelantado, puesto que no se trata de un préstamo, sino de la transferencia de un dinero ya generado por el empleado. "Es decir, si un trabajador cobra 1.000 euros al mes, el día 15 podrá acceder a la mitad de su salario, es decir, 500 euros", explican desde Devengo. No obstante, sí que cobran una comisión por transferencia realizada, un gasto que suele cubrir la empresa y que va desde un mínimo de 0,25 euros por operación que cobra Devengo, hasta el máximo de 3 euros que, en algunos casos, aplica Wagestream. En el medio de ambas se sitúa PayGate Avanza, con 2 euros por trámite. Por su parte, Payflow opta por una suscripción mensual en la cual la empresa debe abonar en torno a 1 euro por empleado, mientras que Hastee reclama el 1% de la cantidad adelantada.

Como contrapartida, el profesor de UDIMA alerta "del riesgo de un consumo desaforado" que puede conllevar el uso de este tipo de apps. En este sentido, él asegura que "contar con un colchón de ahorro que funcione como stock estratégico y no vivir al día bajo la premisa de ‘tanto gano, tanto gasto’, contribuye positivamente a una ansiada tranquilidad". finaliza.