Las manos ya no son de obra

Falta mano de obra y sobran personas en paro. A priori parece una ecuación fácil de resolver, pero no lo está siendo para los gobiernos ni para una multitud de empresas europeas, españolas y valencianas que observan estupefactas cómo no consiguen atraer trabajadores pese a que, dicen, ofrecen sueldos y condiciones laborales ventajosas. Algunos países como Alemania están incluso lanzando ofertas para captar empleados de la periferia de la Unión Europea a base de salarios por encima del mercado. Los sectores más castigados por esta falta de personal son sobre todo las industrias manufactureras y en especial las ligadas a la construcción (albañiles, fontaneros, carpinteros...), donde el boom de las reformas que provocaron los confinamientos por la pandemia no está pudiendo ser exprimido por culpa precisamente de esas plantillas incompletas.