La participada de la pesquera Wofco en Argentina adquiere un potero de 76 metros: «Se llamará Puerto Madryn 1995»

El Ocean Venture II es un buque potero (jigger) de 76 metros de eslora construido en el año 2012. Como ha avanzado el portal argentino Revista Puerto y ha confirmado a FARO el empresario Fernando Álvarez Castellano, el barco se incorporará en las próximas semanas a las filas de Conarpesa, una de las principales compañías pesqueras del país latinoamericano y participada en más de un 48% por la multinacional gallega Wofco. «Ahora falta pintarlo de rojo», ha explicado el directivo, que ha avanzado también que será rebautizado como Puerto Madryn 1995, «haciendo alusión a dónde y cuándo llegué a Argentina».

De acuerdo a los registros oficiales de la Organización Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en inglés), el pesquero consta a nombre de la sociedad LS Ocean Enterprise Co Ltd, con sede fiscal en la capital de Vanuatu; tiene otro barco a su nombre. Presenta una capacidad, expresada en toneladas de arqueo bruto (gross tonnage), de 998 GT. Las poteras y el parque de pesca permitirán al futuro Puerto Madryn 1995 el procesado de hasta 120 toneladas diarias de pota (illex argentinus), pesquería para la que el Consejo Federal Pesquero (CFP) de Argentina ha facilitado 18 licencias más. El objetivo de Conarpesa es que empiece a operar al inicio de la nueva campaña de pota, en enero de 2027.

El pesquero será trasladado a su nuevo puerto base por un capitán y un jefe de máquinas de nacionalidad taiwanesa, junto con una dotación de seguridad, que es el mínimo requerido de tripulantes para la operativa de un barco. «Se quedarán un tiempo porque conocen el barco. Los 36 tripulantes restantes serán argentinos», abundó Álvarez Castellano a la misma publicación online argentina.

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Wofco dispone de más de medio centenar de buques, entre propios y asociados —a través de filiales y participadas—, además de un acuerdo para la comercialización exclusiva de las capturas de la armadora Bluewild, propietaria de los arrastreros Ishavet y Ecofive. Como publicó FARO este mes de septiembre, la compañía ha puesto a la venta el atunero Aleshka (ex Kyowa Maru No. 8). Este último pesquero fue, junto con el Matilda, el primero en pasar a sus filas tras una operación de compra.