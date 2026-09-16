Markus Haupt, CEO de Seat y Cupra: "El futuro de Seat está asegurado. No vamos a perder empleos"

Markus Haupt esperó seis meses, en una interinidad casi eterna, a que le nombraran CEO de la compañía. El Periódico fue el primer medio en entrevistarle. Ahora, cuando se cumple un año de su elección, afronta uno de los momentos más complejos de la historia de Seat S.A.Volvemos a ser los primeros en conocer su opinión, sus inquietudes, sus miedos y sus esperanzas de cara al futuro.

El pasado 3 de septiembre el Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen validó el plan de ajuste propuesto por la multinacional, que incluye el cierre de fábricas en Alemania, el adelgazamiento en un 50% de la gama de modelos y el despido de cerca de 100.000 empleados, medidas que alimentaron la posibilidad de que la marca Seat tenga los días contados. Markus Haupt da la cara por Seat y nos explica cómo ve lo que puede suceder de ahora en adelante.

Menudas semanitas. ¿Se esperaba todo este revuelo?

No son semanas más intensas que otras. Creo que es importante tener claro que estamos hablando de temas que se tratan en el consejo de supervisión del grupo. Y lo que allí se está tratando es el futuro del grupo desde un aspecto positivo. ¿Por qué? Porque igual que todo el resto de grupos automovilísticos, especialmente los europeos, estamos ante unos retos muy grandes y la única forma de afrontar esos retos es transformándose.

¿Les han perjudicado los rumores de desaparición de Seat como marca?

He leído titulares que me han hecho mucho daño. Me han dado mucho que pensar, porque a veces tengo serias dudas realmente de qué están buscando con alguno de esos titulares cuando, por ejemplo, leo, ¿qué pasará con los empleados de Seat en el futuro? Pues no va a pasar nada grave. Va a pasar simplemente que veremos que se van cumpliendo nuestros planes de futuro.

El grupo busca un futuro sólido económicamente, y para eso hay que hacer cambios. Hay varios grupos de trabajo y lo que es muy necesario normalmente es mantener cierta confidencialidad, porque hay temas sensibles, para poder solucionarlos. El que se empiecen a filtrar o empiecen a generar rumores normalmente no ayudan a un entorno de decisión más fácil. Y lo que está claro es que no hay una decisión tomada.

Pero, ¿Seat va a cerrar?

Tenemos una estrategia clara mirando hacia el futuro, como ya hemos dicho en varias ocasiones, donde tenemos a Cupra como motor de crecimiento de esta compañía que es Seat S.A., creo que creando una historia de éxitos. El crecimiento es Cupra, y quien define esa apuesta por ese crecimiento de Cupra somos nosotros, pero lo hacemos teniendo en cuenta primero al cliente, que es superimportante. Y no podemos permanecer ajenos a los cambios de regulaciones o su evolución. Al final tenemos un objetivo de CO2 que tenemos que cumplir y la marca que hemos decidido electrificar es Cupra. Tiene un beneficio por vehículo superior. Por lo tanto, es nuestro motor de electrificación, pero también Seat tiene su ruta, su hoja de ruta fijada hasta por lo menos final de la década, con actualizaciones del Seat Ibiza y Seat Arona, que también electrificamos con versiones mild hybrid.

¿Peligran los puestos de trabajo en la fabrica de Martorell?

No. Siempre hemos dicho que Seat S.A. es una compañía que tiene dos marcas. Seat y Cupra. En todo esto hay una parte que es muy importante que la gente entienda, que es la parte industrial. Martorell es un centro de producción, donde ahora mismo acabamos de lanzar dos modelos nuevos.

La prioridad de una fábrica tiene que ser poder estar trabajando a capacidad máxima, que es cuando esa fábrica puede ser más competitiva a nivel de costes, y para ello requiere tener el número máximo de empleados, y esa previsión de futuro, con todo lo que conocemos, hoy se mantiene. Mínimo hasta el final de la década. Por eso, ante la pregunta del empleo, si vamos a perder empleos, claramente no, el futuro del empleo en esta compañía está asegurado y es un mensaje que me gustaría transmitir para quitar miedos, no tanto del de nuestras personas, sino tanto del entorno, como de proveedores o como de políticos.

¿Cuál es el escenario actual?

Tenemos un escenario sobre la mesa de producción hasta final de la década, que es tener la fábrica trabajando a 2.500 coches al día, con lo que tenemos, con tres líneas flexibles, con tres marcas dentro de nuestras líneas, motores de combustión, híbridos enchufables. El año que viene lanzamos los mild hybrid.

Viendo la situación de nuestra industria, la situación de nuestro segmento, el automovilístico en Europa, creo que es importante que tengamos unidad dentro del país, unidad dentro de la compañía, unidad como europeos para hacer frente a ese reto que tenemos por delante, que no es fácil . Ahí, una comunicación en una dirección o en otra puede ayudarnos o puede hacernos mucho daño. Siempre apelo a la responsabilidad, porque damos empleo a muchísimas familias. Nosotros empleamos a 13.000 familias y de forma indirecta a más de 100.000, y soy perfectamente consciente de que algunos titulares han llevado a situaciones de inquietud, y a lo mejor de miedo. Mi mensaje es muy claro, no tengáis miedo. Esta compañía tiene un gran futuro hacia adelante.

¿Están siguiendo el plan previsto?

Si. Tenemos un plan de ruta tanto para la marca Seat como para la marca Cupra y se está haciendo lo que está definido en ese plan. El volumen de Seat sigue siendo muy relevante (más 250.000 vehículos al año). La apuesta también sigue siendo muy relevante. Muestra de ello son las inversiones que seguimos haciendo. Por lo tanto, la marca sigue estando en un momento fuerte.

Desde los sindicatos han llegado a reclamar la entrada del Gobierno en el consejo de Seat. ¿Qué piensa de ello?

Tengo una buena relación con los sindicatos, y la mía personal con Matías Carnero siempre es de cordialidad. Lógicamente, hay momentos en los que cada uno jugamos un papel diferente dentro de la compañía y es su opinión y ahí la dejo. Lo que sí puedo decir es que no ha estado ni está sobre la mesa que el Gobierno entre a formar parte de esta compañía. Lo digo yo, lo ha dicho el Gobierno. Por lo tanto, ese rumor sí que me gustaría que desapareciese.

¿La colaboración con el Gobierno es buena?

Lo es. Igual que hemos hecho en el pasado, y seguiremos en el futuro, es necesaria una colaboración muy estrecha. Entre lo público y lo privado. Hemos sido una compañía que siempre hemos demostrado que lo hemos hecho con éxito, y una buena prueba, también refiriéndome a algunas declaraciones de la semana pasada, es el de las subvenciones que conseguimos para el proyecto de la familia eléctrica urbana. De los 3.300 millones de euros que hemos invertido en Martorell hemos recibido ayudas públicas por 174,7 millones, que representan un 5,3% de la inversión total. Y no la mitad de la inversión, como se citaba en algún medio.

Ese proyecto se engloba dentro de lo que conocíamos como el Future Fast Forward, que no nos cansamos de repetir que es una de las mayores inversiones industriales hechas en este país. Son 10.000 millones de euros invertidos en las fábricas del grupo, más los partners que han participado en el proyecto. Y en ese proyecto la ayuda total del Gobierno fue de un 3,6%, que incluye ayudas directas y préstamos en forma de subvención. Por lo tanto, estamos muy lejos de mitad de la inversión.

¿El coche eléctrico ha acelerado los cambios?

Ante la situación que tenemos actualmente, el ser flexible es la opción más confortable que podemos tener, porque nos permite respirar, adaptar y flexibilizar en función de cómo evolucionan los mercados. Por citar todo el mercado, el mercado alemán, que es nuestro mercado mayor. En abril estábamos hablando de una entrada de órdenes más o menos del 23% al 25% de vehículos 100% eléctricos. A día de hoy eso está por encima de un 70%. Esa flexibilidad que tenemos es la que nos permite mantener la fábrica trabajando a ritmo completo durante todo el tiempo y creo que es una ventaja competitiva.

¿El grupo Volkswagen y las instituciones sigue confiando en Seat?

Tanto el Gobierno español como el Gobierno catalán, y sobre todo la parte más importante, el Grupo Volkswagen, sigue confiando en esta compañía. Prueba de ello son esos 10.000 millones de euros que acabamos de invertir. Un grupo como Volkswagen no invertiría 10.000 millones de euros en una compañía que no tuviese futuro. Creo que las cifras hablan por sí solas. Y eso nos da mucha seguridad para el futuro porque tenemos una tarjeta de visita única dentro del grupo por los resultados de esta compañía.

¿Y la marca Seat?

Seat tiene varios escenarios posibles sobre la mesa y es algo que no es de hoy. Nosotros al final trabajamos siempre con escenarios y esos escenarios vienen marcados por lo que he dicho antes, regulación, cliente y evolución en los mercados. Es cierto que la inversión necesaria para electrificar Seat a día de hoy sería un esfuerzo muy grande para el grupo y para esta compañía. Y por lo tanto, mantenemos varios escenarios sobre la mesa y no hemos tomado ninguna decisión. Esto también es muy importante decirlo. No se ha decidido que la marca Seat desaparezca.

Sí hay escenarios sobre la mesa donde uno de ellos posible puede ser un run-out de la marca, pero también tenemos otros escenarios y dependerá mucho de cómo evolucionen aunque suene a excusa para muchos cliente, regulación y mercados.

¿El cliente puede estar tranquilo?

Es importante lanzar un mensaje, no en el supuesto que al final el escenario sea que la marca Seat desapareciese como marca, y repito, como marca. Que lo haga como compañía, nunca está sobre la mesa. Los clientes pueden estar tranquilos. Tenemos una obligación de dar 15 años de servicio a cualquier cliente que tenga un Seat desde la última producción de un modelo. Yo creo que es un mensaje también superimportante y tranquilizador, porque los Seat siguen siendo grandes coches y tenemos un compromiso claro de seguir dando servicio en el caso de que fuésemos por ese camino. Y si eso fuera así, la operación industrial nunca está en entredicho o en cuestión y, por supuesto, la marca Cupra seguirá siendo el motor de crecimiento para esta compañía y, por llamarla de alguna forma, la espina dorsal en la carrera hacia la electrificación, que repito, es algo que hacemos por obligación para cumplir con las regulaciones.

¿El legado histórico de la marca es importante mantenerlo?

Bueno, es un legado histórico, que es ya es presente, forma parte de la historia de un país, de la historia de una compañía, de la historia automovilística de este país. No lo vemos como un legado, lo vemos como una historia que seguimos escribiendo. Algún día hablaremos de legado, pero es algo que no confirmo, y llegado el momento, pues hablaríamos sobre ello. A día de hoy seguimos escribiendo historia como Seat SA, como Seat, como marca y con Cupra, también.

¿Se han planteado llegar a llenar la fábrica con otras marcas? ¿Chinas tal vez?

Claramente no. No lo tenemos en la mesa en nuestro plan estratégico. Mirando hacia el futuro, hacia 2030, no. Y más adelante la apuesta es la adopción de la plataforma SSP, que es la que el grupo está desarrollando en Europa. Nuestro porfolio del futuro será 100% basado en esa plataforma y tenemos el privilegio de estar en un grupo que tiene las capacidades de desarrollar tecnología. Para nuestros vehículos, por lo tanto, no planteamos el escenario de trabajar con nadie, con ningún partner externo.

Esa segunda plataforma tan ansiada. ¿Llegará?

El futuro pasa por seguir siendo más competitivos cada vez, no solo en el proceso productivo, también cuando pienso en los procesos de I +D, donde tenemos que incrementar la velocidad en la que desarrollamos un vehículo. Toda la actividad que hacemos tiene que seguir siendo competitiva y tenemos buenas cartas. Sí, tenemos buenas cartas porque somos muy competitivos. Tampoco se ha tomado ninguna decisión al respecto. También es importante decirlo. Pero es la evolución natural para una compañía con una estructura de costes como la nuestra, con una producción que es eficiente, que tiene que incrementar su eficiencia. Llegado el momento de repartir esos nuevos modelos en las fábricas del grupo, creo que tenemos buenas cartas para atraer a esa nueva inversión. Y aquí otra vez la colaboración público privada será muy importante.Tenemos que ofrecer al grupo Volkswagen un paquete atractivo para asegurar que esa inversión, cuando llegue el momento, y ya te digo, es 2030 hacia adelante, recaiga aquí en Martorell.

¿Qué mensaje lanzaría a sus empleados?

La tranquilidad y el empleo están asegurados. Lógicamente, si vienen más crisis geopolíticas, que no podemos influenciar nosotros, pues no lo sé, no lo conozco, no tengo una bola de cristal, pero con lo que conocemos hoy, el empleo en esta compañía está asegurado. Tenemos una marca Cupra que está haciendo historia. Que está creciendo. Tenemos una segunda marca que es Seat, que sigue muy fuerte en el mercado, que se va a utilizar también en su segmento más pequeño, un mensaje de tranquilidad completa y de confianza con su equipo directivo.

¿Habrá nuevos lanzamientos? En Seat sabemos que no, ¿pero en Cupra?

No voy a dar demasiados detalles sobre nuestro porfolio del futuro, sobre la segunda parte, que es como la llamamos, porque será con la plataforma nueva de la SSP. El Cupra Tindayaa describe cuál es nuestro lenguaje de diseño del futuro, y también será el vehículo que existirá en el futuro como ejemplo, si seguimos fiel a querer lanzar todos esos modelos que hemos presentado.