Industrias Ferri se expande a Canadá junto a la firma Cellula Robotics: creará sistemas para la manipulación de vehículos no tripulados

La viguesa Industrias Ferri se expande a Canadá. La auxiliar del naval ha llegado a un acuerdo con la canadiense Cellula Robotics Ltd. para formar la joint venture Nautical Reach Systems Ltd., una nueva empresa que nace con el objetivo de «revolucionar las operaciones con plataformas marítimas autónomas». En concreto, diseñará y fabricará sistemas de movimiento, elevación y operación que abarcarán el lanzamiento y la recuperación inteligentes, así como la manipulación de cargas complejas en vehículos de superficie y submarinos no tripulados.

Esta alianza estratégica llega tras el reciente desembarco de Ferri en Cartagena y según la empresa surge para dar respuesta a una demanda cada vez más urgente en el sector naval, de defensa y offshore: la necesidad de operar de forma completamente segura y fiable en los escenarios más exigentes, remotos y hostiles del mundo, incluyendo las gélidas aguas del Ártico y las profundidades del fondo marino.

Para las fuerzas navales, los cuerpos de guardacostas y los operadores de infraestructuras offshore, clientes habituales de Industrias Ferri, el despliegue de plataformas autónomas que operan más allá del horizonte plantea desafíos técnicos críticos, especialmente en las maniobras de superficie y submarinas.

La oferta tecnológica de Nautical Reach Systems abarcará desde el lanzamiento y la recuperación inteligentes hasta la compleja manipulación de cargas útiles en vehículos de superficie y submarinos no tripulados. «Tras más de 60 años diseñando sistemas de manipulación de cargas para las marinas de todo el mundo, sabemos que la fiabilidad de un equipo depende en gran medida de la reflexión que se lleva a cabo antes de su fabricación», explica el CEO de Ferri, Patricio Fernández.

El directivo destaca la ilusión que supone colaborar con Cellula para «combinar la experiencia de FERRI en sistemas avanzados de manipulación, automatización y control con las capacidades de robótica autónoma de Cellula, y ofrecer así soluciones prácticas a nuestros clientes».

Por su parte, el director ejecutivo de Cellula Robotics, Neil Manning, subraya la visión integrada que aportará la nueva compañía: «Esta colaboración está pensada para contribuir a definir el futuro de las operaciones marítimas, permitiendo una toma de decisiones inteligente y autónoma en la zona de operaciones. Nautical Reach Systems ofrece a los clientes un único equipo de ingeniería que comprende el entorno bajo la superficie del mar y en cubierta».

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A través de Nautical Reach Systems, Industrias Ferri acometerá «una inversión multimillonaria en Canadá», que todavía no ha sido cuantificada, e impulsará la creación de empleo cualificado y fomentará el desarrollo de propiedad intelectual en el país norteamericano. Por su parte, Cellula aportará su propia cartera de soluciones tecnológicas avanzadas en el ámbito de la manipulación autónoma.