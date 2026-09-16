El expresidente de Fandicosta vuelve a primera línea: retoma el control de Botas y Peixemar

Grupo Fandicosta, hasta mediados de 2023, era un imponente conglomerado empresarial que incluía la factoría de Moaña —reconstruida tras un incendio y dotada de maquinaria nueva para envasado en atmósfera protectora (MAP, modified atmosphere packaging) y las filiales Bonfrig, Casa Botas y Peixemar. El complejo proceso de reestructuración de deuda hizo saltar por los aires al grupo: Fandicosta y Bonfrig fueron adquiridas por Wofco, la fábrica del puerto de Vilagarcía pasó a manos de Profand y, con unas quitas mayúsculas, Botas y Peixemar quedaron bajo el control de Juan Carlos Brunet, a través de la mercantil Brunfish. Pero Brunet se ha apartado de ambas firmas, cuyo administrador único es ahora Alberto Roca. Pero el cambio es de mayor calado por cuanto la propiedad de estas pesqueras ha vuelto a manos del fundador del grupo y heredero de los Botas, Ángel Martínez Varela.

El Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) ha dado cuenta estos días del cambio de administrador único de Botas y Peixemar, con la salida de Brunet. Es en las cuentas de ambas mercantiles, correspondientes todavía al ejercicio de 2024 y depositadas este mes de septiembre en el Registro, donde consta el cambio accionarial. «Con fecha del 17 de junio de 2026, la junta extraordinaria de socios aceptó el cese de D. Juan Carlos Brunet» y, con idéntica fecha, «se firmó escritura de compraventa del 100% de las participaciones [...] a favor de la sociedad CB Inversiones 1904 y de Ángel Martínez Varela». La primera, que era la matriz que agrupaba el anterior Grupo Fandicosta, asume 1.999 títulos; el empresario vigués, 1. La misma operación se repitió con Peixemar, con 19.999 acciones para CB Inversiones y 1 acción para Martínez Varela.

De modo que el histórico directivo del mundo de la pesca retoma por vía directa su vínculo con el sector, así como el control de dos compañías igualmente históricas. Asimismo, Alberto Roca, también es el administrador de la sociedad Frigoríficos Casa Botas, constituida en el año 2010 con otra denominación (Espita SL) y rebautizada en septiembre del año pasado. Pasó a estar bajo el control de Tebra SL, de Martínez Varela, en mayo de 2025. «Me toca jubilarme, no como yo quisiera. No salgo por la puerta adecuada pero es lo que hay, lo que ha tocado», lamentó el empresario en declaraciones a FARO tras la venta de Fandicosta a Wofco y después de no haber logrado reestructurar la compañía y continuar en solitario. «El legado lo continuará otro. A mí no me salió bien pero, sin ninguna duda, puse todo mi empeño para hacer las cosas lo mejor para mi gente».

Noticias relacionadas

Tanto Botas como Peixemar lograron homologar judicialmente sus planes de reestructuración: la deuda afectada ascendió a 48,8 y 49,6 millones de euros, respectivamente. Incluía unas fuertes quitas a minorar con la eventual venta de activos inmobiliarios no estratégicos, ya que se crearon tramos Pay if you can (PIYC, paga si puedes). Botas logró amortizar parte de este tramo de deuda con 1,4 millones de euros, y Peixemar hizo lo propio con otros 3,5 millones. Entre los activos seleccionados como enajenables, una nave en calle Cánovas del Castillo (Vigo), otra en Mercamadrid o maquinaria.