La Xunta priorizará la fabricación en Galicia en los grandes proyectos de seguridad, defensa y aeroespacial

La Xunta quiere que los 40 millones de euros de su programa de Compra Pública Precomercial para desarrollar tecnologías de uso dual, es decir, de uso civil y para el sector de la seguridad y la defensa, tengan un retorno industrial directo en Galicia. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, avanzó que la adjudicación de los acuerdos de asociación, cuyo plazo de solicitud permanece abierto hasta el 30 de septiembre, priorizará la fabricación en la comunidad.

Lorenzana hizo este anuncio durante la presentación de la convocatoria, incluida en la Iniciativa Estratégica en Seguridade, Defensa e Aeroespazo (Iesda). El programa busca seleccionar nuevos socios tecnológicos y estratégicos para desarrollar soluciones que puedan tener aplicaciones tanto civiles como vinculadas a la seguridad y la defensa. La iniciativa ha despertado ya el interés de más de un centenar de empresas.

La fabricación en Galicia será precisamente uno de los elementos diferenciadores de esta edición respecto a las anteriores. La Xunta pretende que los proyectos no se limiten a desarrollar tecnología, sino que permitan dejar capacidad productiva en la comunidad, incorporar compañías gallegas a las cadenas de suministro y facilitar la colaboración entre empresas y centros tecnológicos y de conocimiento. También busca que el talento generado en Galicia encuentre oportunidades laborales en el territorio.

«Queremos que cada euro público mobilizado teña un retorno produtivo real para Galicia», defendió Lorenzana, que vinculó esta estrategia con la creación de empleo cualificado, el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y la retención de profesionales. El objetivo, señaló, no es únicamente captar tecnología para la comunidad, sino conseguir que esa inversión se traduzca en industria y capacidad productiva estable.

Diálogo previo

La convocatoria llega después de un proceso de diálogo previo con el tejido empresarial. Según explicó la conselleira, la Xunta mantuvo contactos con 78 compañías antes de diseñar el programa para conocer de primera mano las necesidades de la industria e identificar los principales retos tecnológicos. La intención, según señaló, fue adaptar el instrumento de apoyo a las demandas reales de las empresas y no plantearlo al margen de ellas.

Esta actuación constituye la primera gran pieza del Programa Ecosistema de la Iniciativa Estratégica en Seguridade, Defensa e Aeroespazo, que cuenta con una dotación de 183 millones de euros y aspira a movilizar otros 900 millones entre inversión pública y privada. La Xunta calcula que el programa permitirá crear más de 500 empleos directos de alta cualificación y favorecerá la aparición y consolidación de nuevas cadenas de valor ligadas a estos tres ámbitos.

La estrategia se completa con otras actuaciones ya activas, entre ellas las ayudas destinadas a inversiones en industria dual, la convocatoria para certificar a empresas gallegas como proveedoras del sector de la defensa y un programa de formación orientado a cubrir las necesidades de profesionales que tendrá esta industria. La Xunta busca así reforzar un ecosistema empresarial que considera estratégico para los próximos años.

Galicia parte, según Lorenzana, de una posición favorable por la diversidad de su tejido productivo. El naval, la automoción, el metal, las TIC, la logística, la electrónica y la fabricación avanzada cuentan ya con empresas y capacidades consolidadas. La apuesta ahora es aprovechar ese conocimiento y esas capacidades para que las compañías gallegas puedan incorporarse a las nuevas cadenas de valor de la seguridad, la defensa y el aeroespacio.