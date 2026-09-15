El puerto de Vigo arranca una línea de transporte directo a Turquía con 30 contenedores semanales para Stellantis

La multimodalidad o transmodalidad es la combinación de distintos modos de transporte dentro de una misma cadena logística. El objetivo pasa por utilizar el medio más eficiente en cada tramo del viaje y, además de reducir costas, permite ampliar el hinterland de los puertos, reducir emisiones o mejorar la competitividad de las empresas. Este miércoles empezará a funcionar un claro ejemplo de logística multimodal: una línea directa entre el puerto de Vigo con la factoría turca de Stellantis, en Tofas, mediante la combinación de transporte ferroviario y marítimo.

Cada semana, y con Transglobal (Grupo Davila) como operador logístico primario, partirán del terraplén de trenes de Guixar unos 30 contenedores con piezas de coches, en este caso de los comerciales ligeros (furgonetas) K9, para su ensamblaje final en la fábrica de la ciudad de Bursa, a 150 kilómetros por carretera de Estambul. En suma, fuentes del Grupo Davila estiman que este corredor moverá 8.000 TEU anuales; TEU que es el equivalente a un contenedor de 20 pies, utilizado en la cadena logística para la contabilización de los volúmenes.

Eso sí, los contenedores que moverá esta línea serán de 45 pies, que son habituales en tráficos de mercancía relativamente ligera pero voluminosa: componentes de automoción, electrodomésticos, papel, muebles, textil, bienes de consumo, paquetería o carga paletizada. Frente al depósito estándar de 40 pies, estos ofrecen más espacio interior y permiten aprovechar mejor determinados envíos. La mercancía irá en ferrocarril de Vigo a Alicante, desde donde JSV Logistics presta una línea regular con el puerto de Estambul. Esta será la compañía que prestará los servicios de logística marítima, como confirmaron las mismas fuentes.

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La factoría de Tofas (Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.) produce las furgonetas mediadas de Stellantis (las K0) y desde este tercer trimestre está ampliando la actividad con la producción de las K9 viguesas para la distribución del modelo por los mercados de la región de África y Oriente Medio. La operación, adelantada por FARO hace un año, supone el ensamblaje de los modelos Fiat Doblò, Opel Combo, Peugeot Partner y Citroën Berlingo.