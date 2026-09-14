Stellantis presenta su vehículo autónomo para el reparto de paquetería: BOW, pensado para zonas urbanas de bajas emisiones

Stellantis ha tomado la IAA Transportation de Hannover, el evento internacional bienal más importante vinculado al sector del transporte y la logística. Con la K9 como uno de los principales reclamos, en concreto con la versión SCV (smar cost van, la low-cost creada en Vigo), la compañía desplegó toda su gama de vehículos comerciales y aprovechó para lanzar su plataforma autónoma de reparto de última milla, bautizado como BOW (siglas para Box on Wheels, caja sobre ruedas). Se trata de una unidad pensada para la paquetería en entornos urbanos, principalmente en zonas de bajas emisiones (como las implementadas recientemente en Vigo) «que combina logística autónoma, electrificación, conectividad y servicios en un ecosistema integrado».

Anunciado oficialmente el pasado mayo, el Bow es el principal desarrollo realizado en colaboración con UQI Robotics, empresa especializada en inteligencia artificial, robótica y tecnologías de conducción autónoma con la que anunció una alianza la seman pasada vinculada precisamente a este vehículo.

Vista trasera del Bow de Stellantis. / Mirko Re

En el stand de la división Stellantis Pro One, Stellantis presenta un total de 13 vehículos expuestos en una superficie de 1000 m², algunos de ellos exhibiendo las conversiones realizadas en los distintos talleres CustomFit, como el que existe en Balaídos. Entre ellos está este vehículo conceptual (concept car), que también se probar a través de un prototipo fuera del área de exposición.

«Las entregas desempeñan un papel fundamental en las economías modernas y en la vida cotidiana. Los operadores logísticos exigen mayor eficiencia, fiabilidad y control de costes. Los consumidores esperan servicios más rápidos y cómodos, mientras que las ciudades requieren soluciones que reduzcan la congestión, las emisiones y el ruido. Con la vista puesta en el futuro de la movilidad profesional y las necesidades cambiantes de los operadores logísticos, Stellantis Pro One presenta BOW», presenta la compañía.

Según Stellantis, BOW abre nuevas posibilidades para la distribución de mercancías, la logística urbana y las operaciones dentro de entornos controlados como fábricas, hospitales y aeropuertos.

Furgonetas compactas

Junto al BOW, Stellantis también hizo una presentación oficial de la K9 SCV, la furgoneta estrella de su segmento que ahora tiene una versión de entrada más económica y pensada específicamente para el sector profesional. Se trata de las Citroën Berlingo Van First, Fiat Doblò EasyPro, Opel Combo Start y la Peugeot Partner Active, que hacen su primera aparición en directo bajo el lema «todas las funciones, sin lujos».

Junto con su gama de furgonetas, Stellantis Pro One también presenta el Fiat Tris, el primer vehículo de tres ruedas totalmente eléctrico de la marca fabricado en Stellantis Kénitra, Marruecos. Está «diseñado para satisfacer la creciente demanda de soluciones de movilidad de última milla sostenibles, asequibles y eficientes».