Eric Laforge, de la división de vehículos comerciales Stellantis Pro One: «Necesitamos aún más volumen de las furgonetas K9»

La feria IAA Transportation de Hannover, el evento internacional bienal más importante vinculado al sector del transporte y la logística, se ha convertido en el escenario para la presentación de la hoja de ruta de Stellantis Pro One, la división de vehículos comerciales del grupo con planta en Vigo. La compañía presentó todas las novedades pensadas para el sector profesional (como las personalizaciones de los talleres CustomFit), estrenos mundiales y el prototipo de BOW, su vehículo autónomo para el reparto de última milla. En este sentido, y a preguntas de los medios, el vicepresidente de la unidad de negocio, Eric Laforge, alabó la importancia de las furgonetas K9, de las que siguen necesitando «aún más volumen» pese a anunciar la fabricación en Turquía, y de la propia planta de Balaídos: «No nos cabe ninguna duda de que Vigo es el eje central de nuestra estrategia».

Laforge tomó el micrófono para presentar los planes de la división y atender a los periodistas presentes en la ciudad alemana. Allí defendió la gama planteada por Stellantis, con todas sus motorizaciones, pero insistió en la crítica que hace el grupo hacia la reglamentación de emisiones planteada por Bruselas. En concreto, por la escasa aceptación de los vehículos comerciales eléctricos por parte del mercado y las imposiciones que plasma la UE de aquí a 2030.

Stellantis viene reclamando una moratoria de 5 años para adaptarse a los topes establecidos y Laforge entiende que «la regulación europea tiene que evolucionar». «Este plazo de tres años no es suficiente. Tiene que ser más largo. Tiene que ser de cinco años como mínimo. Después, revisemos el umbral. No se puede imponer algo para lo que la población no está preparada», añadió

A su juicio, las normas están «desconectadas» de las necesidades actuales de los profesionales, que no quieren las furgos cero emisiones. «El mercado no está listo para el 100% eléctrico y, siendo sinceros, tampoco lo estará en 2035», recalcó.

El papel de Vigo

En esta estrategia europea del grupo, la fábrica de Vigo juega un papel fundamental gracias a la demanda «sostenida» de las furgonetas K9. «Vigo es hoy nuestra mayor realidad en Europa; no tenemos ninguna duda de que es el eje central de nuestra estrategia», recalcó Eric Laforge.

El francés recordó que las unidades producidas en Balaídos tienen hoy el 65% de la cuota de mercado. Por eso, defendió la producción en la planta de Tofas en Bursa, Turquía, para atender la demanda del mercado de África y Oriente Medio. «Vigo es muy importante para nosotros», aseguró.

Además de en Vigo y Turquía (desde este tercer trimestre), las furgonetas K9 se fabrican en Mangualde (Portugal), Ellesmere Port (Reino Unido) o Tafraoui (Argelia).