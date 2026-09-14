Una cartera de documentos digital para la náutica: el proyecto de dos jóvenes de las Rías Baixas

Centralizar la documentación de las embarcaciones y de quienes navegan en ellas, controlar su vigencia y avisar antes de que caduque. Es el ADN de EnrolaMar, un proyecto nacido en las Rías Baixas en 2025 que busca facilitar las gestiones en los dos ámbitos de la náutica: la pesca profesional y la embarcación de recreo. Fue en febrero de este año cuando sus impulsores empezaron el desarrollo de una plataforma para lograrlo.

«Aunque el proyecto nace en Galicia, la plataforma está concebida para operar internacionalmente», explica a FARO Pablo Budiño Rodríguez, cofundador y responsable de estrategia y desarrollo de negocio de EnrolaMar, que toma su nombre del «enrole», el procedimiento para incorporar a una persona a la tripulación de un buque. Impulsa esta iniciativa junto con Daniel Fernández Soliño, responsable técnico. «Estamos ya en conversaciones con Argentina y Uruguay», apuntan.

La idea de fondo es «sencilla», como indica Budiño: que «cualquiera que navegue pueda saber de un vistazo qué está correcto, qué va a caducar y qué necesita resolver antes de salir». «Nuestra ambición es construir la cartera documental de referencia del ámbito náutico en España. Tener la documentación ordenada y verificada facilita cualquier comprobación posterior, venga de donde venga: de la Administración, de la empresa armadora, de la aseguradora o de un cliente. Cuando todo está en regla y accesible, lo que hoy son horas de buscar papeles se resuelve en un momento», resume.

El punto de partida es «un cambio normativo». Apunta Budiño que, «desde 2023, es el armador quien responde de que toda su tripulación esté en regla: titulaciones, certificados de suficiencia, reconocimientos médicos, documentación». Antes, esa comprobación «se hacía en la Capitanía Marítima». «En una flota en la que la mayoría de las embarcaciones no tiene departamento administrativo, esa carga recae sobre el patrón. El mismo que madruga sale a faenar y no tiene a quién delegar los trámites. El problema existe igual en la náutica de recreo: titulaciones, seguro, certificado de navegabilidad, documentación de la embarcación. Papeles que vencen en fechas distintas y que casi nadie controla hasta el día que hay que enseñarlos», comenta.

«En una flota en la que la mayoría de las embarcaciones no tiene departamento administrativo, esa carga recae sobre el patrón. El mismo que madruga sale a faenar y no tiene a quién delegar los trámites»

Budiño advierte de que esto «tiene un efecto directo sobre la operativa del barco». «Un embarque urgente puede frenarse hoy porque a un tripulante le falta un certificado que hay que buscar, pedir o renovar, y eso son días. Si esa persona tiene su documentación al día y verificada, la incorporación pasa a ser cuestión de horas. En un sector donde una marea perdida no se recupera, eso no es un detalle administrativo: es dinero», sentencia.

EnrolaMar no sustituye los sistemas oficiales de la Administración, los complementa, «organizando y preparando la información para que los procesos sean más sencillos y más seguros». Es uno de los proyectos seleccionados para formar parte de la primera edición de la incubadora StartTIC, iniciativa vinculada al Consorcio de la Zona Franca de Vigo inaugurada oficialmente el pasado miércoles.

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El proceso de comercialización todavía no ha empezado. «Estamos en fase de desarrollo y validación, trabajando con el sector para pulir la herramienta antes de abrirla al mercado. Lo que sí hemos hecho desde el principio es hablar con quienes van a usarla: armadores, patrones, tripulantes, cofradías y asociaciones profesionales como la Asociación Española de Titulados Náutico-Pesqueros (Aetinape). Antes de escribir una línea de código salimos a preguntar, y lo que nos contaron cambió el proyecto. Desde el principio, tuvimos algo claro: no queríamos crear tecnología para el sector desde fuera, queríamos construirla con quienes conocen el mar desde dentro», explica Budiño.

Carga administrativa

Budiño apunta que «un dato que se repite en todas las conversaciones» que han tenido con el sector y «del que se habla poco» es «que la carga administrativa es hoy uno de los motivos que más desaniman a la hora de dar el paso a armar un barco o a quedarse en el oficio». «Se habla mucho de relevo generacional en la pesca, y se suele apuntar a las condiciones o a los ingresos. Pero el papeleo también pesa, y ese sí tiene solución técnica. El otro punto que nos parece relevante es de dónde sale la tecnología. España tiene una de las mayores flotas de Europa y Galicia concentra buena parte de ella, pero el software que utiliza el sector rara vez se ha diseñado aquí. Si el conocimiento del oficio está en esta costa, la tecnología que lo acompañe también debería poder construirse en ella», reflexiona.

Licencia de navegación

Los cursos para obtener la licencia de navegación (el antiguo «titulín») están experimentando un bum en las escuelas de Vigo en previsión de que entre en vigor una nueva normativa mucho más restrictiva, sobre todo, con las motos de agua. Los usuarios apuran para realizar este trámite sencillo de seis horas para no tener que enfrentarse después a otros más específicos y de mayor exigencia.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene en fase de tramitación administrativa el nuevo Reglamento General de la Navegación de Recreo. Se prevé que podría entrar en vigor de forma escalonada a lo largo de 2027, aunque ya se comenzaron a aplicar algunas restricciones. Previo a ello, desde este octubre, ya no se alquilarán en España embarcaciones de recreo para gobernarlas sin título.

Pese a la inminencia de ambas medidas, la realidad en la ría de Vigo no va a cambiar demasiado, pues ya cuenta con sus propias especificidades. Aquí, las resoluciones y edictos de la Capitanía Marítima imponen desde hace tiempo la obligatoriedad de contar con titulación náutica para gobernar cualquier barco a motor dentro de sus aguas, sin importar su eslora o potencia.