Un lord inglés acampa en Beiramar: Armón Vigo descubre al «Staffordshire», el primer buque de eólica marina del naval gallego

El último contrato ejecutado al 100% por la desaparecida Hijos de J. Barreras fue un flotel (o accommodation vessel) para la industria petrolífera offshore; lo entregó en septiembre de 2016, para cuando la armadora del barco, la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), era accionista del astillero. Los siguientes encargos ya nunca se remataron en las instalaciones de Beiramar: el crucero Evrima, para The Ritz-Carlton Yacht Collection, huyó a medias, los dos ferris de Havila Kystruten no pasaron de un amasijo de bloques y el de Naviera Armas se quedó en un dibujo técnico. Ahora, diez años después de la entrega de aquel Reforma Pemex —mantiene su nombre primigenio, mientras que el contratado en Ferrol pasó de Orgullo Petrolero a Cerro de la Pez—, en las mismas instalaciones se da forma a otro offshore, que por definición es un barco diseñado para trabajar mar adentro y prestar apoyo a instalaciones o actividades alejadas de la costa.

Muy distinto al anterior. Nuevo para la industria gallega de construcción naval, de hecho, que nunca antes había firmado un pedido para la eólica offshore, segmento ya explorado por astilleros asturianos o vascos. Fue Grupo Armón el primero en hacerlo en Galicia, a través de la sociedad que tomó las riendas de las antiguas instalaciones de Barreras, Astilleros Ría de Vigo. Se trata de un eCSOV (siglas en inglés para electric Commissioning Service Operation Vessel), 100% eléctrico, que será entregado en 2027 a la armadora británica Bibby Marine. Este fin de semana, tras meses de trabajo, ha desvelado buena parte de su casco y también su nombre, Staffordshire, que es un condado del centro-oeste de Inglaterra, en la región de West Midlands.

Recreación del eCSOV de Astilleros Ría de Vigo, en plena navegación. | / Bibby Marine / Seaplace

Las localidades de Stoke-on-Trent y North Staffordshire fueron uno de los grandes centros mundiales de producción de cerámica y porcelana, y la de Burton upon Trent es célebre por su industria cervecera. Esta región inglesa llevará ahora su nombre por el mar y ya tiene un hueco en la historia de la industria naval de Vigo. El Staffordshire tiene 90 metros de eslora por casi 20 metros de manga, con un arqueo bruto (gross tonnage) de unas 6.750 GT. Un prodigio técnico que habrá supuesto un «desafío tecnológico» para Armón y todo el ecosistema de empresas auxiliares, como ha reconocido uno de los líderes del grupo asturiano, Laudelino Alperi. Tendrá capacidad para 120 personas a bordo, a distribuir en 84 camarotes individuales y dobles, además de oficinas para clientes, salas de reuniones, hospital o gimnasio.

«Estamos entusiasmados con el lanzamiento de este buque, ya que entendemos que su entrega será un cambio radical para nuestra industria, acelerando nuestro viaje» hacia la neutralidad en emisiones, destacó, durante la firma del contrato, el director ejecutivo de Bibby Marine, Nigel Quinn. El eCSOV contará con un potente sistema de baterías, complementado con motores de metanol de combustible dual para un funcionamiento sin emisiones. Durante su vida útil, estimada en unos 25 años, el Staffordshire hecho en Vigo evitará la emisión de 155.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.

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En lo que respecta a las características del buque, está basado en el diseño OSD-IMT9605 de la oficina de ingeniería Longitude (del grupo ABL) y forma parte de un programa ZEVI para crear embarcaciones e infraestructuras cero emisiones, financiado por el Departamento de Transporte del Reino Unido.