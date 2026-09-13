En Bolsa, sin actividad y sin oposición interna: la resistencia «zombi» de Pescanova SA

Pescanova Sociedad Anónima es una compañía cotizada en el Mercado Continuo de la Bolsa española, donde ha permanecido ininterrumpidamente —salvo las suspensiones de negociación decretadas durante el preconcurso de acreedores, en 2013— desde mediados de los años ochenta. Pero nada tiene que ver la empresa de hoy con la de entonces: ahora es únicamente una sociedad de cartera, propiedad del 0,08% de una sociedad limitada (Nueva Pescanova), que se alimenta en exclusiva de las transferencias monetarias pactadas con la banca en 2015 para el rescate de la multinacional pesquera. El consejo de administración ha convocado la asamblea anual para el día 24 de septiembre en Redondela (segunda convocatoria), sin ninguna propuesta de negocio y sin dejar de repetir, como una letanía, que está decidido a «dar comienzo a una nueva fase de la compañía, la cual ha de recuperar su actividad propia». El único proyecto iniciado por Pescanova SA tras la escisión del negocio pesquero, en Bolivia, le supuso unas pérdidas superiores a los 2,2 millones de euros.

Y, además, el consejo ha gestionado la convocatoria de su junta general con información caducada: apunta en la documentación entregada a los socios que Pescanova SA tiene el 0,21% de la pesquera, cuando en su último informe semestral ya dio cuenta de que su participación había caído hasta ese 0,08% como consecuencia de la última ampliación, por canje de deuda, ejecutada por Abanca.

Pese a la ausencia de actividad de Pescanova SA (o vieja Pescanova), sus títulos se negocian a diario en renta variable de manera normal, aunque con una elevadísima volatilidad: el capital flotante (free float, el disponible para su negociación en bolsa) ronda, además, el 85%. En el último año, como constatan los registros oficiales de Bolsas y Mercados Españoles (BME), las transacciones superaron los 22 millones de títulos, que son el equivalente a casi el 80% de toda la compañía. Estas operaciones movieron algo más de 6 millones de euros, con el valor a unos 0,26 euros de media durante el periodo. Así que no hay un accionariado estable, de ahí que en las asambleas ahora solo vote en torno al 4% del capital social: en la última, celebrada en septiembre de 2025, asistieron presencialmente dos personas, además de los cuatro consejeros —no son accionistas— y el notario.

Las preguntas

Con estos mimbres, ¿tiene sentido la continuidad de la vieja Pescanova como compañía cotizada? El director de Análisis de Renta Variable de Singular Bank, Nicolás López, explica por qué la respuesta es afirmativa. «Se trata de una sociedad que tiene ese activo [en referencia a Nueva Pescanova], pero con la que tiene litigios sin resolver» y que, aunque es más que improbable, podrían decantarse en favor de la vieja SA en algún momento. Hay uno que está marcado en rojo para la SA porque, anticipa, causaría su liquidación por una eventual condena en costas para la que ha provisionado más de 5 millones de euros, que solicitaría a los accionistas vía ampliación de capital. Se trata del pleito iniciado contra Nueva Pescanova por el denominado crédito supersenior, con el que la banca acreedora de la pesquera se garantizó una rebaja en la quita por 300 millones de euros. Y después están los créditos concursales derivados de la quiebra que, aunque la SA desvíe hacia Nueva Pescanova la responsabilidad de asumir el pago —todos ellos han de sufrir una quita del 97,5%—, continúan dilucidándose, uno a uno, en el juzgado mercantil de Pontevedra.

Introduce Nicolás López otra variable, y es la de la fusión inversa. «Cualquier compañía tiene cierto valor por el hecho de cotizar. Para una empresa que esté interesada en salir a Bolsa podría servirle, a través de una fusión. Permitiría un ahorro en los trámites». Este tipo de operación se conoce también como reverse takover: una compañía privada se integra con una sociedad ya cotizada y, tras la operación, el negocio privado pasa a estar en Bolsa sin realizar una OPV convencional desde cero. Hay múltiples precedentes: Laboratorio Reig Jofre, Borges o la suiza Centinel.

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Y está, por último, el factor económico: los consejeros continúan cobrando porque en el acuerdo rubricado en 2015, por el que se traspasó todo el negocio pesquero a Nueva Pescanova, no se fijó ningún límite temporal a la obligatoriedad asumida por la multinacional de sufragar todos los gastos de mantenimiento de la vieja matriz. Desde el año 2017, cuando irrumpieron los actuales miembros del consejo en este órgano de gestión, se han repartido ya 1,209 millones de euros. El pasado ejercicio fiscal su remuneración fue de 174.000 euros, como defenderán en la asamblea del próximo día 24, ya sea ante asistentes presenciales o telemáticos. Si los hay.