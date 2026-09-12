La letra pequeña de las cuentas de las empresas gallegas: casi el 80% de las ventas se concentra en solo 1.200 de tamaño mediano y grande

Cada ocupado en España trabaja alrededor de 1.644 horas al año. En Alemania son unas 1.300. Y aun así, la productividad está muy por debajo del país germano, donde la aportación por empleado alcanza los 74.540 euros en el ejercicio, un 42% más que aquí (cerca de 53.000 euros). ¿Qué se esconde detrás de esa enorme brecha? Principalmente, según BBVA Research, la diferencia en el tamaño de las empresas. En una reciente jornada organizada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Consejo General de Economistas, el responsable de Análisis Económico de la entidad financiera, Rafael Doménech, apuntó directamente al elevado peso de los pequeños negocios, sobre todo de los de menos de 50 trabajadores, más limitados para ganar eficiencia.

Galicia sirve a menudo de ejemplo de lo que significa tener un territorio plagado de microempresas. Representan el 90% del tejido productivo autonómico, pero mueven únicamente el 10% de todo el negocio. Las medianas y grandes, en cambio, rondan el 2,5% de todas las sociedades mercantiles operativas en la comunidad y concentran cerca del 80% de las ventas, según la radiografía que acaba de publicar el Instituto Galego de Estatística (IGE) a partir de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil durante el pasado 2025, con los datos económicos del año precedente.

Si todas las empresas gallegas fueran una única corporación alumbrarían un gigante con 170.909 millones de euros en activos, 104.142 millones de patrimonio, ingresos por valor de 142.525 millones, un resultado de explotación superior a los 14.000 millones y 12.740 millones de beneficio. Todas esas magnitudes se reparten en verdad entre 49.801 sociedades. La cifra de negocio alcanza máximos históricos. No las ganancias, que se mantienen a una distancia considerable del récord de 2019, cuando llegaron a los 22.746 millones de euros.

Hay 44.544 sociedades que no pasaron de los dos millones de euros de facturación tras un incremento del 3,6% respecto a 2023. Forman ese grupo mayoritario de microempresas. Sus ventas rondaron los 14.300 millones, un 2,4% más; y el beneficio se elevó el 15,5% (995 millones). Las pequeñas, con un volumen de ventas de entre dos y 10 millones de euros, crecieron el 2,4%, hasta las 4.010. El negocio en su caso medró el 1,6% en un año (16.415 millones) y el 24,4% las ganancias (1.039 millones). Galicia cuenta con 1.247 pymes y grandes empresas que facturan más de 10 millones de euros. Entre todas sumaron 111.801 millones en ingresos (4,6% de alza) y el resultado neto se disparó el 26%: 10.705 millones.

Diferencias por sectores

A la cabeza de la facturación empresarial en la comunidad figura el comercio mayorista, la actividad predominante en buena parte de las sociedades del grupo Inditex. La cifra de negocios engordó el 6,2%, situándose en 50.206 millones de euros. Por sí solo, el sector aglutina más de un tercio de la facturación empresarial en Galicia. Le sigue la automoción. Los fabricantes de vehículos de motor y sus auxiliares, con Stellantis Vigo de referencia, ingresaron alrededor de 18.248 millones después de un recorte del 6,3% respecto a 2023. La otra parte del comercio, el minorista, expandió el 5,8% sus ventas, con 9.563 millones de euros.

Las firmas dedicadas a la construcción de edificios pisaron el acelerador con el auge de la vivienda: 5.378 millones, un 18,7% por encima del ejercicio anterior. La cifra de negocio de las actividades anexas al transporte, especialmente logísticas, y las de reparto escaló a 4.348 millones (6,7%). Concesionarios de coches y talleres movieron 3.684 millones (11,6% más); 3.612 millones las industrias derivadas de la pesca (6,5%); 3.574 millones la construcción especializada (4,7%); los negocios de sede central y consultoría de gestión sobrepasaron los 2.700 millones (23,1%); unos 2.564 millones el transporte (6,6%); y 2.182 millones los fabricantes de productos metálicos (2,2%). Destacan también la industria de la confección, que facturó 1.919 millones de euros; la de la madera (1.736 millones); las cárnicas (1.596 millones); la elaboración de bebidas (1.567 millones); y las lácteas (1.550 millones).

En los beneficios se repiten las grandes diferencias. Comercio mayorista ocupa de nuevo la primera posición con 4.383 millones. A continuación están las empresas de sede central y consultoría (2.408 millones) y la fabricación de vehículos (870 millones). El top 5 se completa con las actividades inmobiliarias por cuenta propia (724,7 millones) y el grupo de actividades profesionales, científicas y técnicas (540,7 millones).