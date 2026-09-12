Drones e inteligencia artificial de las Rías Baixas para prevenir incendios forestales

Un proyecto tecnológico nacido a comienzos de este año entre Vigo y Tomiño pensado para la prevención del fuego y la gestión forestal mediante modelos predictivos y análisis avanzado de datos. Es la esencia de EcoVuela, que integra información captada mediante drones y datos satelitales y meteorológicos, utilizando inteligencia artificial para evaluar el estado de la vegetación, la humedad del combustible y otros factores asociados al riesgo de incendio. Su ámbito de partida es el territorio español y el portugués.

«Nuestro objetivo es proporcionar a gestores forestales, administraciones y entidades vinculadas al territorio información precisa y anticipada que facilite la prevención, la planificación y la toma de decisiones. El verdadero valor de EcoVuela está en convertir esa información en conocimiento para adelantarse», explica Paula Fernández, su cofundadora. La acompañan en el proyecto Sergio Fernández, cofundador, y Francisco Marcote, asesor técnico especializado en tecnología UAS (sistema de aeronave no tripulada) y drones.

EcoVuela se encuentra actualmente en fase de validación y lanzamiento empresarial. Es uno de los proyectos seleccionados para formar parte de la primera edición de la incubadora StartTIC, iniciativa vinculada al Consorcio de la Zona Franca de Vigo inaugurada oficialmente el pasado miércoles. El objetivo es nutrirse del ecosistema que se generará a raíz de esta apuesta pública para transformar el proyecto en una solución tecnológica plenamente validada para su entrada en el mercado.

Destaca Paula Fernández que existe «evidencia de demanda» de este servicio. «Ya hemos prospectado 97 perfiles del sector forestal, con una tasa de respuesta del 22,7% y nueve conversaciones abiertas con empresas y agentes del sector. El diagnóstico se repite en casi todas: hay presupuesto para extinguir y para vigilar, pero apenas hay herramienta para anticipar», comenta antes de indicar que EcoVuela «parte de una preocupación muy cercana: ver cómo nuestro entorno cambia, cómo nuestros montes sufren y cómo muchas veces llegamos demasiado tarde cuando el problema ya está encima de la mesa».

Fernández dice que, en el ADN de EcoVuela, está «convertir datos, imágenes y tecnología en información que permita tomar decisiones antes, no después». «Creemos que el verdadero avance no consiste únicamente en reaccionar mejor ante una emergencia, sino en ser capaces de detectar antes las señales que nos están avisando de que algo puede ocurrir. Quizá esa sea nuestra esencia: usar la tecnología para cuidar el territorio, sin olvidar que, detrás de cada dato, hay un monte, un paisaje, una comunidad y personas que pueden verse afectadas», reflexiona.

«Hay presupuesto para extinguir y para vigilar, pero apenas hay herramienta para anticipar» Paula Fernández — Cofundadora de EcoVuela

A medida que avance la validación tecnológica y la entrada en el mercado, el objetivo será incorporar progresivamente perfiles especializados que permitan reforzar las áreas tecnológica, científica, comercial y de desarrollo de negocio. La incorporación al hub tecnológico de la Zona Franca supone un «paso importante en la transición del proyecto desde la fase de desarrollo hacia su consolidación» como firma tecnológica.

«Nuestro objetivo ahora es validar técnicamente la solución, seguir desarrollando nuestros modelos predictivos y avanzar hacia un primer producto capaz de demostrar en condiciones reales que los datos procedentes de drones, sensores, satélites y otras fuentes pueden convertirse en información útil para anticipar riesgos y mejorar la gestión forestal. Por eso valoramos especialmente la oportunidad que nos ofrece la Zona Franca con StartTIC», comentan desde EcoVuela. La primera edición de la incubadora de alta tecnología de la Zona Franca se va a desarrollar en instalaciones del Consorcio en Bouzas a la espera de que acaben las obras del complejo de la calle López Mora.