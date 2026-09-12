Cardama cifra en casi 60 millones los trabajos pendientes de cobro y aspira al negocio de «refit» de yates de exploración

En la cartera de «contratos de venta firmados o en vigor», como consta en las cuentas anuales del ejercicio 2025, el astillero Francisco Cardama (Cardama Shipyard) tiene cuatro proyectos: el multipropósito Tekrour para Senegal (construcción número 243), un portacontenedores de 63 metros para Angola (C-249) y las dos patrulleras tipo OPV (offshore patrol vessels) encargadas por la Armada de Uruguay (C-250 y C-251). Suman cerca de 120 millones de euros. Cada uno de estos pedidos, además, están en fases muy distintas, y no solo en lo relativo al periodo de ejecución, que en el naval se computa por hitos: el Tekrour está rematado, pendiente de entrega a la Haute Autorité chargée de la Coordination de la Sécurité maritime (Hassmar); el mercante acaba de iniciarse, con entrega prevista para 2027, y las OPV son el epicentro de un litigio abierto cuyas consecuencias son una incógnita para la empresa, como aprecia también la auditora externa.

«En el momento de emitir el presente informe —expone el auditor, Alejandro Ceresuela (Wican), con fecha del 5 de junio pasado— se desconoce el desenlace de esta rescisión [del doble pedido, cursada desde Montevideo], así como los efectos futuros que el mismo pudiese provocar para la sociedad». Por lo pronto, los ingresos por hitos de las OPV y los trabajos de reparación en el carro de varada permitieron al astillero Cardama situar sus ventas por encima de los 22,85 millones de euros, frente a los 13,3 millones del año anterior. Obtuvo un resultado neto positivo por otros casi 228.000 euros. A nivel contable, los «ingresos reconocidos» vinculados a los contratos en vigor rebasan los 57,6 millones de euros, que es la suma de los conceptos «clientes por ventas y prestación de servicios» y «clientes facturas pendientes de formalizar». Son cantidades, de nuevo, capitalizadas por las patrulleras de Uruguay y el buque del Hassmar.

El buque multipropósito para Senegal «Tekrour», construido por Cardama para Senegal. / Javier/JAC

Francisco Cardama evidencia en estas cuentas su objetivo claro de sobreponerse al cisma con el Gobierno de Yamandú Orsi, tanto porque es un conflicto todavía en evolución —la compañía acaba de demandar al Estado latinoamericano por más de 50 millones de euros, además de daños y perjuicios— como porque, incide, tiene planes de futuro más allá de la entrega del Tekrour y la construcción del portacontenedores. Por ejemplo, con la búsqueda de proyectos asociados a «las transformaciones de barcos como yates de exploración», muy en boga en el mercado actual, o con la «reconstrucción del muelle de armamento aprovechando los patines del proyecto Magallanes».

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A menos que se produzca una súbita (y sorpresiva) reconciliación, o que haya un cambio en las posiciones accionariales, el astillero que preside Mario Cardama habrá de ejecutar su hoja de ruta con la oposición de sus socios de Grupo Emenasa, que ostentan cerca del 40% del capital social. El pasado mayo ya se produjo el cese voluntario como consejero de José García Costas, presidente del holding naval, y estas cuentas del año 2025 recibieron el voto en contra de Emenasa, como consta en los acuerdos de la junta de accionistas, celebrada en julio. Los de García Costas también emitieron voto negativo —no fue abstención— al informe de gestión y a la aplicación de resultado.