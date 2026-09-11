Stellantis Vigo se posiciona para fabricar un segundo Opel con la nueva plataforma

Stellantis Vigo comenzó este verano con algunas de las obras principales para adaptar el Sistema 1 de la factoría a la nueva plataforma industrial, la STLA One (antes STLA Small). Aunque no hay nada oficial todavía, sobre esta nueva base tecnológica se espera que se fabrique la próxima generación del único coche que se produce en la línea, el Peugeot 2008, cuyo nombre interno es P1X. Acompañando a este modelo estará, si nada cambia, el segundo restyling (remozado) del actual todocamino, prórroga que se ha bautizado como P2J y que se está trabajando con proveedores. Y a ellos se podría sumar un tercer proyecto: según pudo saber FARO, Balaídos se posiciona para acoger la producción del O1X, la siguiente evolución proyectada para el Opel Mokka.

En un sector tan cambiante como el de la automoción, y más en los últimos años con el proceso de electrificación, la vuelta de tuerca aplicada al grupo con la llegada de Antonio Filosa como CEO varió muchos de los planes previstos a nivel industrial y comercial. Un frenazo al eléctrico y simplificación de las plataformas que se plasmó en el plan estratégico FaSTLAne 2030, con una hoja de ruta mucho más definida por regiones y marcas hasta finales de década.

En el caso de Peugeot, por ejemplo, se anunció el lanzamiento de siete modelos, entre los que están presumiblemente los nuevos 208 y 2008 con la STLA One, claves para Vigo y Figueruelas (Zaragoza), respectivamente. En lo que respecta a Opel, lo que se confirmó fue la llegada de cuatro vehículos, concretando únicamente el Corsa y un SUV grande (C-SUV) desarrollado junto a la socia china Leapmotor. Ambos para la planta aragonesa.

El plan de Opel a 2030 en el marco del plan estratégico de Stellantis. / Stellantis

Pero el plan de Filosa también trajo consigo algunas «dolorosas pero necesarias» medidas, con modificaciones en el calendario de lanzamientos (como recogió esta semana el medio especializado Le Journal de l'Automobile) o en el futuro de algunas plantas, entre las que destacó la decisión tomada para Poissy. A partir de 2028, la histórica factoría cercana a París se reconvertirá en un centro de investigación y dejará de ensamblar los dos vehículos que ahora produce: el DS 3 y el Opel Mokka. ¿Dónde se fabricarán? Sobre el primero todavía no está clara su continuidad y no hay noticias después de que se analizase (sin éxito) reconvertirlo en SUV y traerlo para Balaídos; del segundo, en cambio, sí hay novedades significativas.

En las últimas semanas algunos de los proveedores de Vigo y su área fueron puestos sobre aviso ante la próxima apertura del proceso de RFQ (siglas en inglés para solicitud de presupuesto) para un modelo diferente al P1X. Se trata de un coche que también apunta a producirse en la planta olívica y para el que todavía no se habrían asignado piezas. La última empresa que así se lo trasladó a la plantilla fue Faurecia Interiors, en Ourense, vinculando el proyecto directamente a las siglas O1X.

Comparativa de los dos modelos: el Peugeot 2008 (izquierda) y el Opel Mokka. / Stellantis

Según informó a los trabajadores el sindicato CIG (mayoritario) en el marco de las últimas negociaciones por el futuro de la instalación, en plena venta al fondo Apollo y con la amenaza de una nueva huelga, la dirección informó que ese nuevo proyecto podría dotar de la carga de trabajo suficiente para la supervivencia de la fábrica, en situación crítica tras perder el pedido del salpicadero y la guantera del futuro 2008. Se trata, pues, de una carga de trabajo importante. Pero más allá de la factoría ourensana, también se realizaron contactos con otros proveedores de la comarca viguesa para componentes tanto interiores como exteriores.

El modelo

La nomenclatura interna que ha trascendido hace alusión al Opel Mokka, un SUV del segmento B que comenzó a producirse en 2012 y que en Europa tuvo su casa precisamente en Figueruelas, cuando la planta era propiedad de la norteamericana General Motors. Tras la compra de la marca alemana por parte de PSA, el modelo pasó a formar parte de la plataforma CMP y entró en un parón entre 2019 y 2021, momento en el que se empezó a comercializar la segunda generación, en este caso producida en Poissy. De seguir el plan, Vigo será el tercer hogar del todocamino, coincidiendo también con el nacimiento de la tercera generación, que no se espera para antes de 2028.

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En Balaídos el Mokka sería el segundo Opel que se produce tras la Combo, la furgoneta que forma parte del proyecto K9, y compartiría espacio con el 2008, del mismo segmento y con unos tamaños muy similares. Además, la planta lograría saturar una línea con huecos productivos tras la salida de los sedanes del proyecto M3-M4, es decir, los Peugeot 301 y Citroën C-Elysée. Más modelos para compensar una posible caída de los volúmenes de los vehículos 100% eléctricos, todavía al ralentí en el mercado.