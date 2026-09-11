Stellantis se alía con UQI Robotics para su vehículo autónomo de reparto de paquetería

Stellantis Pro One y UQI Robotics han anunciado una colaboración para explorar nuevas soluciones de entrega autónoma de última milla, con el desarrollo del concepto 'Box-on-Wheels', un vehículo logístico autónomo y totalmente eléctrico dirigido inicialmente al mercado europeo.

La iniciativa combina la experiencia de Stellantis Pro One en vehículos comerciales y movilidad profesional con las capacidades de UQI Robotics en inteligencia artificial, robótica, sistemas autónomos y tecnologías de percepción.

El objetivo es analizar cómo estas tecnologías pueden integrarse en las operaciones logísticas urbanas. El prototipo 'Box-on-Wheels' se presentará públicamente el 14 de septiembre en el IAA Transportation 2026 de Hannover (Alemania), donde también está prevista una demostración en directo.

El proyecto pretende ir más allá del concepto tradicional de vehículo comercial y convertirlo en una plataforma integrada para las operaciones de distribución, combinando conducción autónoma, electrificación, conectividad y servicios digitales.

Stellantis Pro One se encargará de adaptar y escalar la solución para Europa y otros mercados, además de desarrollar el ecosistema de servicios necesario para los operadores, incluyendo conectividad, integración de flotas y soluciones empresariales.

«Los clientes profesionales buscan cada vez más soluciones que vayan más allá del propio vehículo», ha afirmado el Global Senior Vice President de Stellantis Pro One, Eric Laforge.

«Si bien los vehículos comerciales urbanos ya son una realidad en China, esta colaboración nos permite evaluar cómo dichas tecnologías podrían adaptarse a otros mercados y necesidades de los clientes, transformando el papel del vehículo de un simple medio de transporte a una plataforma logística integrada que ayude a los operadores a mejorar la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad», ha resaltado.

Más de 260 millones de euros

UQI Robotics, la empresa conjunta creada en 2020 por Ubtech y Miracle Automation, aportará la base tecnológica del proyecto. La compañía acumula contratos por un valor superior a 260 millones de euros y ha desplegado más de 7.000 robots en 66 ciudades y regiones de todo el mundo para desarrollar su tecnología.

El 'Box-on-Wheels' busca responder a algunos de los principales retos de la distribución urbana, con una solución que podría contribuir a «reducir la complejidad de las operaciones, mejorar la eficiencia y avanzar hacia modelos de entrega más sostenibles», detalla el grupo de origen franco-italiano.

El proyecto se enmarca además en la estrategia FaSTLane 2030 de Stellantis y explora la combinación de inteligencia artificial, automatización, electrificación y conectividad para desarrollar soluciones de movilidad comercial orientadas a las necesidades de los clientes profesionales.