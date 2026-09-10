Acogiéndose al derecho de rectificación que contempla la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo, Faro de Vigo publica el siguiente texto:

GHI HORNOS INDUSTRIALES ejercita su derecho de rectificación respecto de diversas afirmaciones inexactas contenidas en la información titulada «Condenan a una empresa por usar la lA como excusa para despedir a sus trabajadores».

La sentencia objeto de la noticia no declara que GHI utilizara la inteligencia artificial como una «excusa» para despedir, ni que hubiera decidido previamente despedir al trabajador «por otros motivos» para buscar posteriormente la lA como justificación. Tampoco declara que GHI actuase con la finalidad de «pagarle la indemnización mínima y ahorrarse dinero». Esas conclusiones, que FARO DE VIGO atribuye al órgano judicial, no figuran en la resolución. La sentencia considera que, a la vista de la prueba practicada en aquel procedimiento, GHI no acreditó suficientemente las causas económicas, productivas, técnicas y organizativas invocadas, lo que constituye una conclusión distinta.

Tampoco es cierto que GHI «Únicamente citó la disrupción de las nuevas tecnologías de manera genérica». El despido fue comunicado el 31 de octubre de 2025 mediante una carta de once páginas que desarrollaba causas económicas, productivas, técnicas y organizativas y describía específicamente la reducción de contratación y carga de trabajo, el proceso de transformación digital, la metodología Model Based Definition (MBD), la automatización de determinadas funciones de delineación, las tareas afectadas, los tiempos que se pretendían reducir, las licencias adquiridas y la reorganización del departamento.

Es igualmente inexacto afirmar que GHI justificó el despido «con un informe elaborado después de cesarlo». El despido fue motivado en la referida carta de 31 de octubre de 2025. El informe de junio de 2026 mencionado por la sentencia fue un documento aportado posteriormente como prueba en el procedimiento judicial, al que la magistrada negó eficacia para acreditar retrospectivamente determinadas circunstancias existentes siete meses antes.

El trabajador tampoco era un «ingeniero industrial», como afirma FARO DE VIGO. No posee una titulación universitaria en Ingeniería y su formación académica es de Formación Profesional. Tampoco ocupaba en GHI un puesto de ingeniero: la sentencia declara probado que prestaba servicios como delineante y rechazó su pretensión de reconocimiento de una categoría profesional superior. Por tanto, la calificación de «ingeniero industrial» utilizada tanto en el subtítulo como en el cuerpo de la noticia es objetivamente incorrecta.

La noticia omite además un antecedente directamente relacionado que resulta relevante frente a la afirmación de que GHI utilizó la tecnología como «excusa», Los despidos afectaron el mismo 31 de octubre de 2025 a cuatro delineantes. En sentencia de 10 de marzo de 2026, relativa a otro de esos trabajadores y basada en una carta de despido sustancialmente coincidente, otro órgano judicial consideró acreditadas las causas técnicas, organizativas y económicas. Aquella resolución afirmó que «existe una causa técnica y organizativa que sustenta el despido» y que, de no mediar un previo reconocimiento empresarial de improcedencia, «el despido sería procedente», al considerar la causa «cierta y además lícita». Tanto dicha sentencia como la sentencia posteriormente publicada por FARO DE VIGO han sido recurridas y no son firmes. Existen, por tanto, valoraciones probatorias distintas en primera instancia sobre despidos correspondientes a la misma reestructuración; no una conclusión judicial general de que GHI utilizase la lA como excusa para despedir.

Finalmente, GHI tampoco ha sido condenada a pagar 12.330,56 euros adicionales. Esa cantidad es el importe total de la indemnización calculada por la sentencia. Como GHI ya había abonado 6.452,85 euros, el fallo establece la opción entre readmisión o abono adicional de 5.877,71 euros.

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La resolución sobre la que informa FARO DE VIGO tampoco es «de principios de junio»: está fechada el 6 de julio de 2026,