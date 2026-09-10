Bimba y Lola vende un 6% más en el primer semestre y el negocio internacional roza el 50% de la facturación

Bimba y Lola eligió tres de los epicentros del turismo en España como grandes escaparates para mostrar su particular uniforme veraniego. Una selección de prendas y accesorios bautizada como Cala Bimba pensada para cualquier momento del día. De la playa, al chiringuito, pasando por una noche interminable de fiesta estival. La colección cápsula contó con sus propias tiendas efímeras o pop-ups en Sanxenxo, Menorca y Tarifa, «destinos junto al mar que interpretan el espíritu de la colección, entre el Atlántico y el Mediterráneo». Con claro protagonismo de las texturas naturales (como el algodón, el lino y la rafia) y los diseños desenfadados, y la idea de reinterpretarla cada año.

La propia compañía destaca el buen sabor de boca del lanzamiento de Cala Bimba en su balance semestral del negocio. Se mantiene el buen ritmo de los últimos ejercicios con un incremento del 6% de la facturación. «Al igual que en 2025, el motor de su crecimiento fue la buena evolución de sus ventas comparables», señala la firma liderada por Uxía y María Domínguez, en referencia al saldo que dejan las tiendas abiertas durante todo el periodo, sin tener en cuenta nuevas aperturas y los cierres. Fue una mejora «general», añade, con incrementos tanto en España como en el resto de países donde está presente con punto físico y online. El negocio internacional aportó el 47% de los ingresos.

La expansión del negocio fue también global por formatos. Las ventas en establecimientos convencionales aumentaron el 5%. La red alcanzó los 321 establecimientos en 34 países de Europa, América y Asia. Las plataformas digitales siguen ganando cuota y llegan al 20% del negocio tras un incremento de actividad del 8%.