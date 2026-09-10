La alta tecnología estrena su nuevo hogar en Nigrán

De un Silicon Valley en Vigo a otro en Nigrán. El miércoles, se inauguró la primera edición de la incubadora de alta tecnología StartTIC, con un programa que se desarrollará en las instalaciones de la Zona Franca en Bouzas a la espera de que finalicen las obras en el complejo tecnológico de López Mora. Este jueves, se estrenaron oficialmente las 14 nuevas naves impulsadas por el Consorcio en el parque empresarial de Porto do Molle en un acto al que asistieron en torno a un centenar de personas del ámbito institucional, empresarial y social.

En el evento, amenizado por la Banda Agrupación Musical de Matamá y el grupo La buena vida, participaron el delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el subdelegado del Gobierno en la provincia, Abel Losada; y los alcaldes de Nigrán, Gondomar y Vigo, Juan González, Francisco Ferreira y Abel Caballero, también presidente de la Zona Franca. Además, acudieron responsables y trabajadores de las empresas instaladas y de compañías que dan vida al resto del parque empresarial.

Son 12 empresas las que habitan las 14 nuevas naves en régimen de alquiler. Tienen en común su apuesta por la innovación. Destacan Kreios Space, Alén Space o Centum (estas dos últimas ocupan dos naves cada una), con reconocimientos en el sector aeroespacial y aeronáutico y referentes internacionales. Tienen de vecinas a firmas reconocidas como Egatel, tecnológica de fabricación electrónica avanzada; Nort3D, especializada en tecnología 3D; o Hinvengrup, enfocada al desarrollo de nuevas tecnologías para automoción y sector industrial.

También están Kercus Cientific (MSO España), compañía de distribución de equipamiento médico y productos sanitarios en materia veterinaria; EcoAfrik, plataforma de apoyo y protección a la biodiversidad y hábitos marinos de África; Tetsuprec, de mecanizado industrial; Fish Factory, con marcas como La Curiosa o Luliña, de comercialización de conserva de pescado y mariscos; Diverso Laundry, empresa de servicios de autolavandería y tintorería; y Bracken bridge, de diseño, patronaje, corte, confección y showroom, con enfoque sostenible y digital.

Un camelio como símbolo

Antes del acto de inauguración, representantes institucionales visitaron las nuevas instalaciones de Kreios Space, Egatel, Nort3D y Diverso Laundry, donde conocieron sus proyectos. Uno de los momentos más llamativos del evento fue la presentación de un camelio en uno de los parterres del recinto, guiño a la sostenibilidad del recinto y homenaje a la flor de las Rías Baixas, que Emilia Pardo Bazán tildó de «preciosa» tras ser «descubierta en montes inaccesibles». Sus raíces representan las de las 12 empresas que empiezan un nuevo camino.

Regades destacó en su intervención pública la «alegría» de los trabajadores y responsables de los proyectos que echan ahora a andar en sus nuevos hogares. Destacó que la Zona Franca acoge 25.000 puestos de trabajo y permite no solo «retener talento», sino también «atraerlo de fuera». Al igual que Caballero y Blanco, puso en valor el apoyo económico del Gobierno de España e hizo un llamamiento a seguir apostando por los proyectos del Consorcio, «herramientas fundamentales para la soberanía tecnológica de España y Europa».

El delegado del Estado recordó que están en marcha las tramitaciones para impulsar la construcción de hasta 40 nuevas naves modulares en régimen de alquiler en Porto do Molle y para la ampliación del polígono industrial de A Pasaxe, en Gondomar, actuaciones que generarán más puestos de trabajo. Blanco añadió que, «cando hai investimento, infraestruturas e unha aposta decidida pola especialización, as empresas responden. Galicia vive unha nova revolución industrial e este parque é un claro exemplo», comentó.

Caballero dejó claro que no fue «un día cualquiera». Subrayó que el parque empresarial alberga «las últimas tecnologías y capacidades de producción de la humanidad». «Se ratifica la capacidad de este territorio de estar siempre en la primera línea de las tecnologías que se necesitan. Lo hicimos con el naval, con la automoción y ahora, con la actual revolución. Los proyectos de altísima tecnología hechos desde aquí son top del mundo», presumió antes de señalar que «las instituciones con más prestigio en la historia de la humanidad», entre las que citó a la NASA, «quieren lo que se fabrica aquí». «Es un sitio maravilloso para vivir y producir», sentenció.

La CEO y cofundadora de UARX Space, Yanina Hallak, que intervino como responsable de una de las empresas referentes del parque empresarial, destacó precisamente la calidad de vida del área de Vigo. «Es un privilegio vivir y trabajar en Nigrán», confesó. Puso en valor el «trabajo increíble» de las «empresas extraordinarias» que acoge Porto do Molle y deseó éxito a las que se incorporan. «El estándar es muy alto; tiene que ser de ahí para arriba. Han elegido muy bien», concluyó.

Más de 11.000 m2

El Consorcio dedicó más de 11,5 millones de euros a la construcción del complejo industrial con 14 naves, talleres y oficinas, proyectado por el arquitecto Pablo Menéndez Paz. Son modulares y se levantan en un recinto con más de 11.000 metros cuadrados de superficie construida total. Disponen de 10 metros de altura con 8 de altura libre interior y cuentan con la certificación energética A. El recinto tiene 67 plazas de aparcamiento, cinco de ellas adaptadas, y dos plazas de recarga eléctrica desde paneles fotovoltaicos.

El Consorcio de la Zona Franca explica que la cubierta de las naves con forma en diente de sierra, «tan característico en la tipología constructiva industrial, proporciona una lectura clara de la función del edificio, además de abundante luz y ventilación natural a los espacios interiores». «A través del espacio modulado y la luz natural que atraviesa la geometría de la cubierta fracturada, el edificio es capaz de mantener una planta racional, mientras proporciona una fuerte conexión con el paisaje visual», traslada.