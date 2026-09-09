La presión salarial crece: siete de cada diez gallegos esperan cobrar más este año

A finales de mes, cuando revisan la nómina, muchos trabajadores gallegos hacen la misma cuenta: cuánto ha subido la compra, la hipoteca o el alquiler y cuánto se ha movido su sueldo. Para una mayoría, el resultado deja una expectativa clara. Siete de cada diez profesionales cualificados de Galicia confían en recibir una subida salarial durante este año.

La Guía Salarial Galicia 2026 de Isprox cifra en el 69% la proporción de empleados que espera una mejora retributiva este ejercicio. La previsión dominante, sin embargo, no apunta a grandes saltos. El 55% calcula que el incremento se situará entre el 1% y el 10%, mientras que un 13% espera una subida superior al 10%. En el otro extremo, el 19% no cuenta con cobrar más y el 11% no sabe qué ocurrirá con su nómina.

El encarecimiento de la vida aparece como el principal motor de esas expectativas. Un tercio señala que el aumento de los gastos cotidianos ha elevado sus aspiraciones salariales. Por detrás figuran la asunción de mayores responsabilidades o la antigüedad profesional, citadas por el 23%, y los cambios personales, con un 15%.

La presión llega a un mercado en el que el 55% de los salarios cualificados se mueve entre los 25.000 y los 40.000 euros brutos anuales. Las remuneraciones superiores a 51.000 tienen más peso en banca, seguros y consultoría y construcción, mientras que las nóminas de hasta 24.000 euros predominan en el sector agropecuario, marketing y ventas y retail.

Vacantes

La presión salarial se produce además en una comunidad que fue el año pasado la sexta de España con más vacantes abiertas, con el 5% del total, otro factor que refuerza la competencia de las empresas por determinados perfiles.

Pero el sueldo ya no decide por sí solo. Las empresas afrontan el reto de responder a las expectativas retributivas y, al mismo tiempo, retener talento en un mercado que valora cada vez más la conciliación y la flexibilidad. Ocho de cada diez profesionales consideran importante o muy importante que las compañías comuniquen sus bandas salariales.

La prueba aparece cuando se plantea una oferta mejor pagada, pero con peores condiciones. Solo el 1,9% aceptaría sin condiciones un empleo con más sueldo si la nueva empresa ofreciese peor cultura laboral y menos flexibilidad. El 42% lo rechazaría y el 30% decidiría en función del incremento salarial. Otro 25% solo lo estudiaría si la mejora económica compensase la pérdida de condiciones.

El sueldo sigue pesando: ocho de cada diez consideran la retribución importante o muy importante al valorar una oferta y el 48% sitúa el salario fijo como el componente más valorado del paquete. Sin embargo, el 27% antepone el equilibrio entre vida personal y trabajo.

Noticias relacionadas

La flexibilidad se ha convertido incluso en moneda de cambio. El 52% aceptaría una reducción salarial, dependiendo de su cuantía, a cambio de mayor flexibilidad o teletrabajo total. El horario flexible es el beneficio más valorado, por delante del coche de empresa o la compensación por usar el propio y de los días adicionales de vacaciones.