La oposición de Uruguay presenta la denuncia penal contra la ministra de Defensa por el caso Cardama: «Hubo abuso de poder»

La llamada Coalición Republicana, que reúne a los principales partidos en la oposición de Uruguay, ha formalizado la denuncia penal contra la ministra de Defensa Nacional del país, Sandra Lazo, por la rescición del contrato con Astilleros Cardama. Cinco diputados entiendo que hubo un abuso innominado de funciones y usurpación de funciones a otros dos funcionarios, Damián Rojas y Daniel Marsiglia, enviados a las instalaciones viguesas a supervisar las obras de las dos patrulleras oceánicas encargadas por 82,2 millones de euros

Según dijo a los medios charrúas el diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional, se dio un «abuso de poder desde el 1 de marzo de 2025». «Claramente hubo una actitud de predeterminación en cuanto a terminar con todo, terminar con el contrato principal», recalcó sobre la llegada al poder de Yamandú Orsi y su equipo tras vencer en las elecciones frente a Lacalle Pou, que firmó el pedido con Cardama.

Para Abdala, la comisión investigadora en el Parlamento uruguayo «corrobora esto» a partir de determinados testimonios. «La decisión estaba tomada», dijo el diputado, añadiendo que «la ministra incurrió en evidentes omisiones durante siete meses» y recordando que no se enviaron a los delegados técnicos de la Armada a Vigo para después ser sustituidos por Rojas y Marsiglia, «que no tienen competencia ni experiencia ni preparación para esto».

«Obstruyó el desarrollo del proceso de construcción de las patrulleras», aseguró Abdala.

Por parte del Gobierno, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, respaldó a la ministra y a la decisión de rescindir el contrato.