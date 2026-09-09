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ENERGÍA

Aagesen avisa a Iberdrola y Endesa de que la prórroga de Almaraz “no es un precedente” y que el resto de cierres de nucleares no se moverán

La vicepresidenta justifica ampliación de la central nuclear cacereña por la “coyuntura energética” actual y por la “enorme incertidumbre” en los mercados. “La política energética del Gobierno no se modifica”

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecologica, Sara Aagesen, en el Congreso de los Diputados.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecologica, Sara Aagesen, en el Congreso de los Diputados. / EFE

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David Page

David Page

Madrid

El Gobierno aprobó en mitad de agosto la ampliación de la licencia de funcionamiento de la central nuclear de Almaraz. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, autorizó el aplazamiento del cierre de la planta cacereña hasta junio de 2030, frente a las fechas previstas hasta ahora que establecían la clausura de sus dos reactores en 2027 y 2028. Frente a la pretensión de las grandes eléctricas de conseguir en el futuro ampliaciones de la vida útil del resto de centrales nucleares españolas, el Ejecutivo asegura rechazar de plano tal posibilidad.

La ampliación está “acotada exclusivamente a Almaraz”, sentenció la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, este miércoles en el Congreso de los Diputados. “No es ningún precedente. No se altera el resto del calendario de cierres”, al tiempo que subrayaba que la fecha para el apagón total con la última clausura programada, la de la central de Trillo, se mantiene en 2035. En cualquier caso, la decisión sobre eventuales peticiones de nuevas prórrogas se adoptarán en la próxima legislatura y será el próximo Gobierno el que tenga la última palabra.

“No se modifica la política energética del Gobierno”, zanjó la vicepresidenta. “El Gobierno va a seguir con esa política”. La apuesta de España seguirá "centrada" en las energías renovables, la electrificación y el almacenamiento. "Esa es una garantía para un sistema energético más competitivo, más seguro, más autónomo y más descarbonizado, fundamental ante las vulnerabilidades que llevamos viviendo estos últimos años. Y el Gobierno va a seguir con esa política", En este sentido, Aagesen justificó la decisión del Gobierno de autorizar la ampliación de la vida útil de Almaraz por “la coyuntura energética actual” y por “la enorme incertidumbre en los mercados internacionales”, por la sacudida que está suponiendo la escalada bélica en Oriente Medio.

Mantener el 'nuevo' calendario

Las grandes eléctricas pactaron en 2019 entre sí y con el Ejecutivo (a través de la sociedad pública Enresa) un calendario para el cierre progresivo de todos las centrales nucleares que arranca 2027 y culminará en 2035 con el apagón nuclear total. Con la prórroga de Almaraz el arranque del serial de clausuras ya se ha aplazado hasta 2030. Pero desde el Gobierno de coalición se defiende mantener el resto de fecha de cierre previstas actualmente. La tesis gubernamental es que si continúa la expansión de las renovables en los próximos años y si se logra desplegar capacidad de almacenar electricidad (con grandes baterías o centrales hidráulicas de bombeo), no será necesario aprobar más prórrogas de centrales nucleares.

Sin embargo, la intención de las grandes eléctricas, singularmente de Iberdrola y Endesa (la posición de Naturgy y EDP tiene otros matices), es pedir la prolongación de la vida de todas las centrales nucleares en los próximos años, y que las renovaciones de licencia no sean tan limitadas como la de Almaraz, sino con una duración de 10 años.

Noticias relacionadas y más

Desde el sector eléctrico se defiende que el aplazamiento de la clausura de Almaraz debe desatar un ‘efecto dominó’ en todo el parque nuclear nacional que obligaría a reordenar el cierre del resto de centrales nucleares para no solapar los trabajos de desmantelamiento. Un escenario que desde el entorno gubernamental se niega, a pesar de que ahora mismo está previsto para 2030 el cierre de cuatro reactores: Almaraz I y II, Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia).

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Fuente: El Periódico

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