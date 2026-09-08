Stellantis Vigo lidera con «Fagamos» una ronda de ayudas de la Xunta con casi 22 millones para proyectos de automoción

El ecosistema gallego de automoción destaca, entre otras cosas, por su amplia apuesta por la innovación. Con Stellantis Vigo y el CTAG (Centro Tecnológico de automoción de Galicia) como cabezas tractoras, no son pocos los proyectos que buscan fábricas más eficientes y sostenibles apoyándose en la red de proveedores y los centros de conocimiento. Iniciativas que, en mayor o menor medida, están respaldadas por las administraciones, con líneas específicas como la lanzada el año pasado (que se repite en este) o con otras más generales. En este último caso se encuadran las subvenciones Industria Innova, de la Xunta, que este año apoyará proyectos vinculados al sector con 21,8 millones de euros en ayudas. Entre ellos destaca Fagamos, gestionado por la factoría de Balaídos y que movilizará 24,6 millones.

El Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) gestiona estas ayudas aprobadas a finales del pasado año. Tras el período para presentar propuestas, que finalizó el 17 de marzo, y su posterior análisis, el organismo publicó la resolución. El texto, consultado por FARO, se divide entre las iniciativas vinculadas a la automoción, las principales, y las que se centran en otros sectores.

En el primer caso se otorgaron esos 21,8 millones en ayudas a repartir entre los años 2026, 2027 y 2028 para cuatro proyectos con un presupuesto subvencionable conjunto que asciende a 43,7 millones de euros. En la segunda lista son otras siete propuestas con 15 millones de ayudas para un plan total de 31,5 millones.

Esta ronda, cofinanciada por la Unión Europea (Galicia Feder 2021-2027), está liderada por el proyecto de Stellantis Vigo, perfilado como la continuidad natural de los proyectos previos Facendo 4.0, cerrado en 2023, o el FacendoPlus, con el que hasta mediados del año pasado ya se habían registrado 12 patentes que llegan también a otras plantas del grupo.

La presentación del anterior proyecto «FacendoPlus». / PABLO H. GAMARRA

En el caso de la nueva propuesta aprobada, la descripción del proyecto resume que Fagamos se centrará en la «aceleración industrial para una movilidad sostenible y avanzada a través de sistemas innovadores». Stellantis recibirá 3,9 millones de los 11,4 aprobados. El resto se lo repartirán los otros ocho socios: las empresas Ledisson, Unimate Robótica, Intemic Spain y Probotec, además de los centros de investigación Aimen, CTAG, Gradiant y la coruñesa ITG (Instituto Tecnológico de Galicia, que el año pasado se hizo con la viguesa EnergyLab).

Proveedores

Las otras tres iniciativas seleccionadas se reparten entre la provincia de Lugo (6,4 millones de ayuda) y Pontevedra (3,9 millones). En este último caso, se trata de dos proyectos del área de Vigo, lideradas por proveedores. Las otras dos iniciativas están en el área de Vigo, lideradas por proveedores. El primero es Hube, capitaneado por Benteler Automotive Vigo, que junto a CTAG y Nort3D investigarán sobre la aplicación de robots humanoides para «logística interna con bioinspección funcional, IA e validación experimental». Se trata de un área para la que el centro tecnológico porriñés lanzó su propio laboratorio este año, el Haaro, siendo uno de los nichos de negocio en los que quiere profundizar. Tiene un presupuesto de 5,79 millones y un apoyo de 2,7.

El otro proyecto es Loxia, en este caso comandado por Gestamp Vigo, con la firma Logilmelt Technologies y CTAG como socios. Como el anterior, se centrará en la optimización de la logística interna a través de un sistema inteligente basado en IA y edge computing.

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A mayores de estos cuatro, otros tres se quedaron en la lista de espera por agotamiento del crédito disponible. Los tres estaban liderados por proveedores: TI Automotive, BorgWargner y Grupo Copo, que presentaron (respectivamente) Humain, Hieatg y Cintia, sobre lo que no figuran descripción alguna.