El precio de la vivienda usada en Galicia subió casi el doble que la nueva

El acceso a un techo en propiedad en Galicia es cada vez más complicado. Así lo reflejan los datos del Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este lunes. En el segundo trimestre, se encareció un 12,9% con respecto al mismo periodo del año pasado, mismo porcentaje que el de la Comunidad de Madrid y más elevado que el de Cataluña o el País Vasco. La media nacional aumentó un 12,2%. Basta con echar un ojo a los anuncios de los portales inmobiliarios para comprobar que se trata de una realidad preocupante para una gran cantidad de ciudadanos en un escenario en el que la opción de residir en alquiler ya no es una salida para muchas familias: está por las nubes.

El incremento del precio medio en Galicia en la comparación interanual es más acusado en la vivienda de segunda mano: un 13,7%, casi el doble que la nueva, que subió un 7,7%. Las propiedades usadas se concentran en zonas urbanas consolidadas, donde existe una mayor demanda y menos margen para ampliar el parque residencial. A esto, se suma la escasez de obra nueva, que obliga a muchos compradores a buscar entre las viviendas ya existentes. Mientras, los elevados costes del suelo y de construcción hacen que la vivienda nueva parta de cifras más altas: el freno de las operaciones ayuda a contener las alzas. Todo ello contribuye a que el mercado de segunda mano registre mayores incrementos porcentuales.

En comparación con el primer trimestre de año, el precio medio de la vivienda aumentó un 4,2%: lo hizo un 1,1% la nueva, cuyo margen de aumento ya es muy limitado, y un 4,6% la de segunda mano, con mucho más protagonismo en el mercado al disponer de un stock bastante más amplio. Las tres cifras superan la media nacional: 3,4%, 1% y 3,7%, respectivamente. La comunidad autónoma en la que más aumentó el precio entre abril y junio en comparación con el mismo tramo del ejercicio pasado es Asturias, un 15%. La ciudad autónoma de Ceuta es el único territorio que supera este porcentaje, con un 15,2%. Donde más se contiene la escalada es en la Comunidad Foral de Navarra: se incrementó un 9,5%.

Hipotecas

Emilio García Pigueiras, presidente de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), asegura que los precios de la vivienda nueva «están llegando a su techo» debido a que los bancos, con cantidades tan elevadas, ya se plantean rechazar la concesión de hipotecas, las cuales «no deberían superar entre el 30% y el 40% de los ingresos familiares». «Ya estamos cerca de ese techo. Esa es la principal limitación que existe actualmente», comenta antes de indicar que los precios de segunda mano «tienen más margen de subida, pero no mucho más». Para entender este escenario de aumentos, considera clave poner la vista en el incremento de los costes de construcción y cree que es necesario ampliar el parque residencial.

El precio de la vivienda sube de forma interanual trimestre tras trimestre en Galicia desde el tercero de 2014, es decir, casi 12 años. El aumento se moderó entre abril y junio: subió un 12,9% después de incrementarse un 13,5%, un 14,1% y un 13,4% en los tres anteriores. A esto, se suma el alza de los precios del alquiler, un cóctel que complica sobremanera el acceso a un hogar. El precio medio de los arrendamientos alcanzó en junio su máximo: 618,8 euros, cerca de los 618,4 euros de septiembre de 2025, el techo anterior. Son 11,8 euros más que en junio de 2025, cuando el precio era de 607 euros, un incremento del 1,9%. La distancia respecto al mismo mes de 2024 es todavía mayor: 75,2 euros y un 13,8% más.

Alquiler

El primer semestre de 2026 deja un dato llamativo en materia de alquiler: las fianzas de contratos acumuladas, 15.758, marcan el nivel más bajo desde el estallido de la pandemia del Covid-19. Son 3.361 menos que en el mismo periodo de 2025, cuando se alcanzaron 19.119, lo que supone un descenso del 17,6%. Son datos que transparentan la reducción de la oferta, dañada, en parte, por el trasvase del mercado tradicional al vacacional. El retroceso resulta todavía más significativo porque rompe con la trayectoria de los últimos años. Las fianzas pasaron de 15.837 en 2021 a 16.954 en 2022 y alcanzaron las 17.005 en 2023. Después, bajaron a 16.318 en 2024, antes de dispararse hasta las 19.119 en 2025.