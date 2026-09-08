Metalships & Docks recibe al «Sherakhan», antiguo buque escuela holandés convertido en yate para muy ricos

La Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart (KOFS, siglas del Real Fondo de Enseñanza para la Navegación) fue una institución creada en 1921 en Países Bajos para la formación profesional de marinos mercantes, especialmente para la navegación fluvial. Uno de sus buques escuela fue el Prinses Margriet, construido en 1966 en el astillero A. Vuijk & Zonen, en la localidad de Capelle aan den IJssel. En sus 69 metros de eslora y 12 de manga los espacios estaban distribuidos para albergar a 36 alumnos, con casi una quincena de tripulantes. No era especialmente estable, a juzgar por el testimonio de Dirk Johannes Bal, uno de sus cadetes, pero igualmente completó una amplia hoja de servicio, hasta convertirse, a comienzos de los noventa, en una especie de hotel flotante para futuros marinos.

En julio del año 2002 el Prinses Margriet cambió de manos, pero mantuvo su pabellón neerlandés: fue adquirido por la empresa Unlimited Yacht Charter Beheer con el objetivo de convertirlo, y lo logró con éxito, en un superyate de lujo. Los trabajos de refit integral se prolongaron hasta 2005 y fueron ejecutados en astilleros de Lituania y Países Bajos: se reemplazó la superestructura, retiraron los motores y se modificó el interior al completo, con una habilitación premium. El Prinses Margriet se acababa de convertir en el Sherakhan, buque de recreo que a día de hoy se alquila por 595.000 euros a la semana, sin tener en cuenta los gastos adicionales.

El «Sherakhan», este martes en Metalships. / Jose Lores /

El Sherakhan, que arribó este lluvioso martes al muelle de Metalships & Docks procedente de Málaga, ofrece alojamiento para hasta 26 huéspedes en 13 suites. «La distribución de las camas —reza el anuncio de chartering— incluye 6 camas king, 1 cama doble y 12 camas individuales. Además, tiene capacidad para una tripulación de hasta 19 personas, lo que garantiza una experiencia de alquiler de yate de lujo y relajante». Alcanza una velocidad máxima de 13 nudos —tiene un motor Caterpillar— y tiene una autonomía de hasta 3.500 millas náuticas. Tiene 1.945 GT (gross tonnage o arqueo bruto).

Sus viajes oscilan entre los puertos más lujosos del Mediterráneo (Saint Tropez, Porto Cervo, Mónaco) y los caribeños de Antigua y Barbuda o Antillas Holandesas. «Para quienes buscan lujo y elegancia refinados, el clásico yate Sherakhan es la opción ideal», abunda el anuncio. Aún pagando a escote, saldría a más de 3.200 euros por día y huesped. Más gastos, claro.

Más proyectos

En las mismas instalaciones de Metalships & Docks, de Grupo Rodman, continúan los trabajos para la transformación del crucero Ocean Endeavour en buque residencial para los trabajadores del proyecto minero que Critical Metals desarrolla en la costa sur de Groenlandia. Una vez ubicado junto al Proyecto Tanbreez, cerca de Qaqortoq, el buque proporcionará alojamiento autónomo para hasta 300 personas del proyecto. Según fuentes de Metalships, los trabajos de adaptación durarán hasta diciembre próximo y se centrarán en la puesta a punto de su equipo propulsor, repintado, aislamiento térmico y acondicionamiento de los 110 camarotes dobles de la nave, manteniendo los espacios públicos como cuando operaba como crucero.