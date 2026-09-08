El Fogasa deberá indemnizar al ex director general de la auxiliar del naval Soling tras su quiebra fantasma

El dominio web de Soling Instalaciones (solinginstalaciones.es) consta como disponible en la entidad pública responsable de los portales con el código de país «.es». Pero todavía es posible revisar el antiguo portal corporativo de la que fue una de las compañías de referencia en la industria naval gallega, especializada en sistemas de electricidad a bordo, gracias a una búsqueda en caché. Ahí, en la nube, todavía conserva Soling un listado de proyectos de alto calado, como el del arrastrero Nataarnaq (Astilleros Murueta), el crucero a vela Sea Cloud Spirit (Metalships & Docks), el oceanográfico Belgica (Freire Shipyard) o el ferri Villa de Teror (ahora Madeleine II, de Factorías Vulcano). En las primeras semanas de 2024, de manera abrupta y sorpresiva, esta auxiliar protagonizó una de las quiebras más controvertidas de la historia empresarial reciente de Galicia: fue vendida a un inversor, supuesto experto en el mercado residencial de lujo de EE UU y de origen venezolano, cerró puertas, vació cuentas y despidió a la plantilla por mensaje.

Entre las personas afectadas por el despido colectivo —fue juzgado en la Audiencia Nacional, con los Mingo y el inversor (de nombre Yakov Villasmil) en rebeldía— estaba el director general. Aunque su cese fue tipificado como improcedente, no pudo ingresar los más de 50.000 euros fijados por un tribunal de Vigo por la «insolvencia total» de Soling y el cierre empresarial. Una sentencia del sección de Instancia del Tribunal de lo Social 5 de Vigo ha condenado ahora al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a incrementar la indemnización de este directivo, en más de 4.100 euros, ya que no había suscrito un contrato de alta dirección. La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ha estimado parcialmente la tesis del ex director general de Soling. El Fogasa consideraba que, dado su cargo en la empresa, no le correspondían más importes —6.103 euros por salarios y 1.097 euros por indemnización— que los que ya le había abonado.

Captura de la página web de Yakov Villasmil. / FdV

«No consta que el contrato de trabajo del demandante con la empresa se hubiese concertado como relación laboral especial de personal de Alta Dirección», reza el fallo, firmado por María del Pilar Cao y con fecha del 15 de junio. «Ni tampoco se puede presumir que el actor [en referencia al ex director general] desde el 5/02/2024 era conocedor de la situación de la empresa y del cierre empresarial, si bien se acredita [...] que está de alta en otra empresa desde el 16/02/2024». Fue en los primeros días de febrero de 2024, en efecto, cuando la propiedad de la empresa desapareció e informó a la plantilla que había vendido sus acciones. “Vendimos el 100% de nuestra participaciones a una de las tres empresas que se interesaron por ella”, expuso a FARO por escrito Luis Mingo Reiz, también expresidente de Sogama. Fechó la venta el 8 de enero, aunque múltiples directivos del naval —de Galicia, Euskadi y Asturias— apuntaron a este periódico que Mingo Reiz y su hijo, Luis Mingo Martín, hicieron ruta por astilleros para cobrar trabajos por adelantado a finales del mismo mes de enero.

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Sobre el papel, Soling Instalaciones quedó en manos de un «nuevo administrador», de nombre Yakov Villasmil, que se presenta a día de hoy como experto en el mercado de viviendas de Miami. FARO trató múltiples veces de contactar con él, por distintas vías, sin éxito. Esta liquidación precipitada se produjo en un momento en que tanto la facturación, el margen bruto y el Ebitda de Soling habían aumentado de forma notable. Hasta el punto de que la cifra de negocios marcó un récord de 8,74 millones de euros, con un margen bruto de 3,7 millones y un Ebitda (beneficio bruto de explotación) de 241.000 euros, cuando el ejercicio anterior había sido negativo en más de 576.000.