Drones, satélites, madera... La Xunta asigna 15 millones a siete proyectos gallegos de innovación

La nueva ronda de ayudas del programa Industria Innova abarca toda la industria gallega, pero no todos los proyectos logran entrar. Además de los cuatro de automoción que perciben casi 22 millones de euros en apoyos, el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) también incorporó en la resolución otras siete iniciativas de nichos diferentes, que van de la madera a los drones o de los satélites a los bivalvos. A ellos se asignan 15 millones de euros para movilizar un total de 31,5 millones.

De las siete iniciativas cuatro están pilotadas por empresas de Vigo y su área de influencia. De esta zona, de hecho, es el proyecto con el presupuesto (9,6 millones) y la subvención (5,8 millones) más alta: la iniciativa Pondal, lanzada en solitario por Kreios Space. La firma de Nigrán especializada en satélites busca crear el «primer orbitador navegado mediante dinánima atmosférica en VLEO», siglas en inglés para Órbitas Terrestres Muy Bajas (Very Low Earth Orbit).

Industrias Ferri, por su parte, presentó Autenhia, que se centrará en dotar de capacidades de autonomía energética a equipos de tiro y elevación, es decir, la maquinaria de cubierta que habitualmente fabrica en Vincios. Como socios tendrá a su filial Ferri Drive and Control y a la porriñesa Sumelga Galicia, movilizando 2,6 millones y percibiendo 1,3 millones.

Los otros dos proyectos de la provincia son de software y de farmacia, ambos liderados desde O Porriño. El primero de ellos es de Aitodetec, que junto a las empresas viguesas Sicom Creatilab, Perizia Online y Datasight Consulting aspira a desarrollar E-HEMS, con 3,8 millones de presupuesto financiable y 2,3 en ayudas. El segundo lo pilota Zendal, en colaboración con su filial CZ Vaccines, Inprosec Auto y Gradiant. Juntos investigarán Zenith, para desarrollar «un sistema multi-agente sobre un ecosistema digital unificado 4.0 para una industria farmacéutica intelixente, resilente y cibersegura». Movilizará 2,5 millones con una subvención de 1,1 millones.

Instalaciones de Zendal. / GRUPO ZENDAL

Las otras tres propuestas pertenecen a la provincia de A Coruña, siendo la segunda por volumen de presupuesto (con 8 millones) Lazos, presentada por Finsa. Junto a Maderas Besteiro busca crear un «ecosistema digital» para la sostenibilidad del tablero de superficies decorativas y recibirán para ello 1,7 millones.

En el apartado de los drones está Aeromedia UAV y su Dronfore, que investigará la creación de un «sistema integral de monitorización, restauración ecosistémica post-incendio y certificación de créditos de carbono con UAS». Lo hará junto a cinco socios (Dooingit Ciberseguridad, 3edata, Cuatro Digital Technology, Sixtema y la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial) con una ayuda de 1,69 millones y 2,8 millones de presupuesto.

Por último, está J.J. Chicolino, de Borio, con Inmubivav. Con Envases de Galicia como socio creará un «sistema avanzado de acondicionamento sanitario e inmunoprotección para semillas de moluscos bivalvo». La subvención del Igape es de 1,02 millones para un proyecto que movilizará 2,05 millones.

Noticias relacionadas

En este caso se quedaron fuera por agotarse el presupuesto las ideas de Triple Alpha Innovation, Congalsa, Magallanes Renovables, Valora Marine Ingredients y Galicia de Pinturas. A mayores se desestimó la propuesta de UARX Space y no fueron admitidas las de Novoberbes, Asientos de Galicia, Maier Ferroplast y el proyecto de José Miguel Vázquez Fortes.