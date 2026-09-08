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DBRS eleva un escalón el rating a largo plazo de Grupo Cajamar, hasta BBB

Centro financiero de Cajamar.

Centro financiero de Cajamar. / FdV

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R. V.

Vigo

La agencia de calificación DBRS Morningstar ha elevado un escalón el rating a largo plazo de Banco de Crédito Social Cooperativo (BCC), Cajamar y Grupo Cooperativo Cajamar, que pasa de BBB a BBB (high). También ha mejorado la nota a corto plazo, desde R-2 (high) hasta R-1 (low), y mantiene una perspectiva estable, ha informado la entidad en un comunicado.

La calificadora atribuye la revisión al mantenimiento de la mejora de la rentabilidad registrada por el grupo desde el cierre de 2023. DBRS prevé que esta evolución se mantenga apoyada en un entorno de tipos de interés todavía favorable, la contención de costes, el crecimiento del crédito y un coste del riesgo moderado.

La agencia señala además la evolución del perfil de riesgo de Grupo Cajamar, que relaciona con una composición más equilibrada de su cartera. También destaca sus niveles de capitalización, con colchones por encima de los requisitos regulatorios mínimos, así como su posición de financiación y liquidez y el peso de los depósitos de clientes.

DBRS menciona igualmente la alianza estratégica entre BCC-Grupo Cajamar y Crédit Agricole, que, a su juicio, podría contribuir a largo plazo a ampliar la oferta de productos y respaldar el crecimiento orgánico de la entidad.

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Con esta revisión, Grupo Cajamar mantiene la consideración de grado de inversión por parte de las tres agencias que califican su solvencia: Fitch Ratings, S&P Global Ratings y DBRS Morningstar, situación que conserva desde 2024.

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