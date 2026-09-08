Caballero celebra que la implantación de la muy alta tensión va «a velocidad de crucero»

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, celebró que la implantación en la ciudad de la muy alta tensión (MAT) «sigue avanzando a velocidad de crucero». El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de Red Eléctrica salió el lunes a información pública en el Diario Oficial de Galicia (DOG). «Es la modernidad. Es imprescindible», indicó el regidor.

Explicó que, «en este momento, las oscilaciones de tensión que se producen con la tensión media y la tensión normal paran los robots de Stellantis». «No podemos tener las nuevas tecnologías pendientes de que Vigo no tenga alta tensión. Se la pedí al Gobierno del Partido Popular de Rajoy y ni caso. Se la pedí a Pedro Sánchez y está irreversiblemente en marcha», presumió.

Indicó que ya está sobre la mesa el trazado. «En la zona de Vigo, va a estar enterrado. De hecho, de los aproximadamente 21 kilómetros de recorrido, 13 son soterrados y 8 y medio aéreos porque están en zonas no habitadas. Magnífico mi reconocimiento al Gobierno de España, porque esto es una garantía de la permanencia de las industrias en la ciudad de Vigo», concluyó.