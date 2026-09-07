Mirar atrás para seguir impulsando el futuro

Andrés Yin Hui, CEO Huawei Iberia

Hay periodos que parecen breves cuando se observan desde la distancia, pero que son capaces de transformar por completo una sociedad. Veinticinco años pueden ocupar apenas unas páginas en un libro de historia. Sin embargo, quienes hemos vivido este último cuarto de siglo sabemos hasta qué punto ha cambiado nuestra forma de trabajar, aprender, comunicarnos o hacer crecer nuestras empresas.

Cuando Huawei llegó a España, el país acababa de estrenar siglo y milenio. Se preparaba para despedirse de la peseta, Internet empezaba a entrar tímidamente en los hogares y el teléfono móvil todavía estaba lejos de convertirse en la herramienta imprescindible que es hoy.

Desde entonces, España ha protagonizado una transformación extraordinaria. La tecnología se ha convertido en una infraestructura esencial de nuestra vida cotidiana y en uno de los principales motores de la economía. Este avance no se explica solo por la aparición de nuevas soluciones, sino por la capacidad del país para incorporarlas y convertirlas en una palanca de progreso económico y social.

Huawei ha tenido el privilegio de acompañar este recorrido durante 25 años, junto a operadores, empresas, administraciones, universidades y cientos de socios locales.

España ocupa hoy una posición destacada en la transformación digital europea. Cuenta con una de las redes de fibra más extensas del continente. Según el Informe Década Digital 2026, en 2025, España alcanzó una cobertura del 96,05% en redes de muy alta capacidad y una cobertura global 5G para el conjunto de la población del 99,17%. También ha avanzado en la digitalización de las administraciones y las pymes, y participa en proyectos estratégicos relacionados con los semiconductores y las tecnologías cuánticas.

Nada de esto ha sucedido de forma automática. Es el resultado de años de inversión, innovación y colaboración entre administraciones, operadores, compañías tecnológicas, universidades y centros de investigación. La innovación surge cuando sumamos conocimientos y construimos relaciones de confianza a largo plazo.

Innovación, talento y colaboración para transformar

En Huawei hemos participado en hitos como el desarrollo del 3G, el 4G y la fibra óptica, el despliegue del 5G y los primeros pasos hacia el 5.5G. Nuestra aportación va más allá de proporcionar tecnología, ya que también buscamos fortalecer el tejido empresarial y acercar las oportunidades digitales a todo el territorio.

La investigación y el desarrollo forman parte del ADN de Huawei. Cerca del 21% de nuestros ingresos globales se reinvierte en I+D y alrededor del 54,1% de nuestros profesionales trabaja en este ámbito. Esta apuesta nace de nuestro convencimiento de que innovar exige anticiparse y mantener una visión a largo plazo.

Hoy nos encontramos en la era de la inteligencia artificial, el cloud computing, las redes de nueva generación y la digitalización de la energía, avances que abren enormes oportunidades, pero que también plantean nuevas exigencias en términos de eficiencia, sostenibilidad y seguridad. Desde nuestra área de Digital Power trabajamos en la convergencia entre energía y tecnología, mientras que nuestra división de Cloud acompaña a las organizaciones españolas en sus procesos de transformación. Además, apoyamos a pymes y empresas emergentes mediante iniciativas como nuestra colaboración con Nuclio Founders y el Huawei Startup Cloud Program.

Pero, por avanzada que sea una infraestructura, su verdadero valor depende de las personas que sepan utilizarla. Por eso, la formación es una de nuestras principales áreas de actuación. La Huawei Spain Academy, institución de referencia para la compañía en Europa, nació con el objetivo de formar hasta 50.000 personas en cinco años. Cuenta con más de 3.000 cursos y programas, impartidos por más de 300 expertos internacionales y 50 profesionales locales.

Creo que este proyecto refleja especialmente bien cómo entendemos nuestra responsabilidad. Queremos que jóvenes, profesionales, personas desempleadas, mayores y colectivos vulnerables puedan desenvolverse en una economía digital. La brecha puede ser territorial, generacional, económica o de género, y abordarla exige ofrecer no solo conectividad, sino también conocimiento y oportunidades. Necesitamos, además, más vocaciones STEM y una mayor presencia de mujeres en el diseño de las tecnologías del futuro.

Durante estos años, también hemos llevado a cabo importantes iniciativas educativas como Smartbus, dirigida a niños de entre 7 y 13 años, así como a sus profesores y padres. Smartbus ha llegado a 166 escuelas y ha impactado a más de 45.000 personas, con el objetivo de fomentar el uso responsable de la tecnología.

Otra acción que me gusta poner de relieve son las becas “Futuro de las TIC”, lanzada en 2012 y que activamos cada año. Esta iniciativa ha beneficiado a más de 200 jóvenes españoles. Con este proyecto, hemos impulsado las carreras tecnológicas de los estudiantes, apoyando sus propios proyectos y abriendo oportunidades para que desarrollen su trayectoria profesional en grandes empresas tecnológicas.

Además, Huawei ha elegido España para promover la iniciativa pionera Tech4Nature, cuyo objetivo es proteger la naturaleza mediante la tecnología. Entre los proyectos más destacados se encuentran el de protección del águila perdicera en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (Cataluña) y nuevos proyectos para proteger la biodiversidad en Sierra Nevada (Andalucía).

La aceleración tecnológica también exige reforzar la confianza. La ciberseguridad, la protección de los datos y el desarrollo responsable de la inteligencia artificial serán determinantes. La colaboración público-privada debe apoyarse en la transparencia, el diálogo y criterios técnicos objetivos, sin frenar la innovación.

Cuando miro atrás, veo mucho más que avances tecnológicos. Veo relaciones construidas, equipos que han crecido juntos y proyectos que han conectado territorios. Nuestra presencia en España se apoya hoy en más de 400 socios locales y una actividad que genera cerca de 10.000 empleos indirectos. Pero lo que define nuestra trayectoria es la voluntad de seguir contribuyendo al desarrollo económico, tecnológico y social del país.

Estos 25 años no representan un punto de llegada, sino una base desde la que seguir avanzando. Nos han enseñado que la innovación se traduce en beneficios concretos cuando las infraestructuras conectan, las empresas encuentran nuevas posibilidades, las personas adquieren capacidades y la tecnología ayuda a construir una sociedad más sostenible e inclusiva.

Porque mirar atrás es mucho más que un ejercicio de nostalgia. Asomarnos al pasado desde el presente nos permite tomar conciencia del camino recorrido e imaginar todo lo que todavía podemos alcanzar en las próximas décadas.

Fuente: Diario Córdoba