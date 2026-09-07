Al fin llega la muy alta tensión a Vigo: las claves de la nueva autopista eléctrica

Se acerca la llegada de la red de muy alta tensión (MAT) a Vigo, clave para mejorar la competitividad de la fábrica de Stellantis y el resto de industria y dar mayor fiabilidad de servicio al territorio. El proyecto de Red Eléctrica, cuyo Estudio de Impacto Ambiental salió este lunes a información pública en el Diario Oficial de Galicia (DOG), contempla la construcción de una subestación de 220 kV, denominada Bateas, y una conexión de 21,443 kilómetros con la actual línea Atios-Pazos de Borbén, que atravesará los municipios de Vigo, Mos y Porriño.

La actuación responde a la necesidad de dar suministro a nuevos consumos eléctricos de gran dimensión vinculados a la electrificación y la transición energética. El propio estudio, fechado en noviembre de 2025, sitúa esa nueva demanda por encima de los 50 MW. La infraestructura se articula en torno a dos grandes elementos: la nueva subestación, que se construirá en Vigo, y una línea de doble circuito que combinará tramos subterráneos y aéreos hasta enlazar con la red existente en Porriño. El Gobierno prevé invertir 72 millones de euros.

La conexión tendrá una longitud total de 21,443 kilómetros, de los que 12,970 discurrirán soterrados y 8,473 kilómetros serán aéreos. Estos últimos requerirán la instalación de 32 nuevas torres. La nueva conexión se enganchará a la actual línea Atios-Pazos de Borbén en Porriño. Este proyecto permitirá a Vigo sustituir su actual red de 132 kilovoltios por la de 220 kV, un paso del que se beneficiará también el hospital Álvaro Cunqueiro.

Uno de los aspectos más relevantes es el trazado del primer gran tramo subterráneo. La conducción partirá de Bateas y recorrerá aproximadamente 8,7 kilómetros bajo territorio de las parroquias de Matamá, Comesaña, Castrelos y Beade. La nueva infraestructura continuará después hacia Mos y Porriño, donde se desarrollará otro tramo soterrado de unos 4,2 kilómetros antes de enlazar con las partes aéreas de la conexión.

Buena parte del recorrido urbano obligará a abrir zanjas para instalar las canalizaciones eléctricas. Sin embargo, el proyecto prevé recurrir en determinados puntos a la perforación horizontal dirigida, una técnica que permite salvar obstáculos sin necesidad de abrir el terreno en superficie. La combinación de ambos sistemas forma parte de la solución escogida para adaptar la nueva conexión a las diferentes características urbanas y territoriales que atraviesa.

La otra gran pieza del proyecto será la subestación Bateas, de 220 kV, que se construirá en una parcela de la Estrada de Camposancos. Utilizará tecnología GIS —permite concentrar los equipos en una instalación compacta y encapsulada— y ocupará una superficie aproximada de 2.727 metros cuadrados, de los que unos 534 corresponderán al edificio. La instalación se ubicará en suelo urbano consolidado y se integrará dentro de una construcción, solución que el estudio considera adecuada para reducir su impacto en un entorno urbano.

El ámbito ambiental analizado para estudiar el proyecto es mucho más amplio que el recorrido final de la infraestructura. Abarca unos 279 kilómetros cuadrados y ocho concellos e incluye zonas de elevado valor ecológico, entre ellas, la ZEC Gándaras de Budiño, la ZEPA Corredor migratorio galaico-cantábrico occidental y el ENIL del Complexo Duna e Areal do Vao-Baluarte.

Pese a la presencia de estos espacios en el ámbito general de estudio, el trazado finalmente seleccionado no entra directamente en territorios de la Red Natura 2000, según el documento publicado. La evaluación específica concluye que no existen afecciones directas o indirectas capaces de poner en riesgo sus hábitats o especies y determina, por tanto, que la actuación no tendrá repercusiones significativas sobre la Red Natura 2000.

Los principales impactos ambientales se concentrarán durante la construcción de la infraestructura. El estudio identifica la apertura de zanjas y nuevos accesos, los movimientos de tierra, las labores de tala y desbroce, las ocupaciones temporales de terrenos, el ruido y el tráfico de maquinaria, además de las posibles afecciones sobre la vegetación y la fauna presentes en las zonas atravesadas.

Solo en los tramos aéreos, se calculan unas 24 hectáreas de trabajos de tala. A esta superficie, se sumarán otras 5,13 hectáreas destinadas a campas de trabajo y 5,8 hectáreas para acopios y otras labores vinculadas a la construcción. La ocupación permanente será considerablemente menor y se estima en unas 0,71 hectáreas para los apoyos y los nuevos accesos necesarios.

Avifauna

La avifauna recibe una atención específica dentro de la evaluación ambiental. Aunque el documento considera que el corredor elegido para los tramos aéreos presenta una baja sensibilidad para las aves y señala que la presencia de especies amenazadas es prácticamente nula en ese recorrido concreto, Red Eléctrica instalará salvapájaros a lo largo de toda la parte aérea de la nueva conexión para reducir el riesgo de colisión.

Entre las medidas previstas durante las obras, también figura la limitación a 30 kilómetros por hora de la velocidad de la maquinaria. Además, con carácter general, se evitarán los trabajos entre las 22.00 y las 7.00 horas. El proyecto incorpora un amplio paquete de medidas preventivas, correctoras, de restauración y vigilancia destinadas a reducir las afecciones durante la construcción y el funcionamiento de la infraestructura.

La publicación abre un plazo de 30 días hábiles, contados desde este martes, para que cualquier persona o entidad interesada pueda presentar alegaciones al proyecto. Para que la actuación prevista pueda recibir la autorización definitiva, deberá disponer de la declaración de impacto ambiental, que corresponde emitir a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, dependiente de la Xunta.