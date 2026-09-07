Balaídos contiene costes pese a la inflación y acelera hacia el nuevo sistema de producción de Stellantis a nivel mundial

La llegada de Antonio Filosa al frente de Stellantis rompió con muchas de las líneas de acción marcadas por su precedesor en el cargo, Carlos Tavares. Con números rojos y un panorama complicado, el nuevo CEO hizo borrón y cuenta nueva, empezando por dar marcha atrás a muchas de las deciciones del portugués e impulsando un nuevo plan estratégico. Cambios que llegaron también a la forma en la que se trabaja en las factorías y sus objetivos. Si antes existía el Stellantis Production Way (SPW), ahora impera el Stellantis Industrial System (SIS). Y si con los parámetros fijados en el primer caso Stellantis Vigo era líder por su buen desempeño, en el segundo no se quiere quedar atrás. Durante el primer semestre la factoría de Balaídos logró contener costes pese a la inflación y dio los primeros pasos para acelerar con el nuevo sistema.

Tras la fusión de PSA y FCA, Tavares había dibujado un futuro eléctrico para el nuevo grupo («sin plan B», como explicó para FARO Maxime Picat, el que fuera mano derecha del luso), con sus correspodientes plataformas y sus indicadores internos comunes en materia de salud, seguridad, calidad, plazos, costes o medio ambiente. Bajo el mando de la brasileña Juliana Coelho, el SPW sirvió de referencia y punto común frente a los PSA Excellence System y World Class Manufacturing de PSA y FCA, respectivamente, y era el marco para que los aproximadamente 90 centros en todo el mundo trabajasen de la forma más eficiente posible. Vigo, bajo estos estándares, liderada las listas.

El heredero del SPW es el SIS, en este caso dirigido por el estadounidense Tim Fallon (Coelho pasó al equipo de Compras a nivel global), que pasó por Nissan y Rivian antes de llegar a Stellantis para ser el director de fabricación para Norteamérica.

En una entrevista con el medio especializado Automotive Manufacturing Solutions ya bajo su nuevo puesto, el ingeniero explicó que el nacimiento del nuevo sistema no se basaba en un simple cambio de nombre, sino que bebía de la necesidad de integrar todos los procesos y la forma de operar «en torno a la innovación», partiendo de diseños más certeros que eviten costes posteriores e integrando los equipos participantes del desarrollo de un vehículo desde la fase inicial hasta la industrialización.

Fallon, que ya visitó algunas plantas en EE UU, Italia o Turquía, señaló al citado medio que con el SIS se establecen una serie de hitos, «puntos de control muy específicos», y una apuesta por lanzar proyectos de forma más rápida y segura, lo que redunda también en una reducción de costes. «Si podemos hacerlo en cuatro semanas o cuatro días y decir: "Vale, esto va a funcionar o esto no", es la forma de aprender de los errores rápidamente y pasar al siguiente proyecto», resumió el estadounidense.

Según trasladó a los trabajadores el director de la planta olívica, José Luis Alonso Mosquera, en el balance del primer semestre, Balaídos ha dejado atrás el SPW y abrazó lo que definió como una «evolución del sistema de producción», el SIS. Relacionado con ello, destacó que la factoría mantuvo en positivo sus KPI (Key Performance Indicators, indicadores clave de rendimiento) durante los seis primeros meses del curso, con «una ejecución eficiente» y un coste de transformación que «evoluciona favorablemente, pese a la inflación».

Stelllantis Vigo logró esto en un año en el que apunta a un nuevo récord de producción o, por lo menos, a quedarse cerca. La fábrica viguesa ensambló en estos seis meses casi 295.000 vehículos y para Alonso Mosquera es necesario «seguir cumpliendo con el volumen de producción», aunque «sin perder de vista la competividad».