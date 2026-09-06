El convento de Vilavella vuelve a la vida: GBC Hoteles invierte casi 10 millones para convertir el edificio del siglo XVI en un complejo hotelero con spa

Pontevedra, Caldas de Rei, Arcade y A Guardia. Estas son las localidades que acogen los seis establecimientos que forman parte de GBC Hoteles, el grupo fundado hace poco más de cinco años por Gabino Cal y Ramón Pájaro como una iniciativa hostelera estrechamente vinculada al Camino de Santiago. Pero el ramillete de hospedajes con el que ofrecen ya cerca de 500 camas no es, ni mucho menos, el techo que se marcan. La compañía tiene una hoja de ruta con la idea de seguir realizando aperturas casi cada año. Y entre todas ellas destaca el complejo que se convertirá en «la joya de la corona»: el GBC Redondela, un hotel con spa, centro médico, restauración y, además, «la suite más exclusiva de Galicia». Un proyecto que verá la luz el próximo año en un edificio de casi 475 años de historia, el convento de Vilavella, a través de una inversión de cerca de 10 millones de euros.

El histórico edificio del siglo XVI se encuentra en la Praza de Ponteareas, a la entrada de la Vila dos Viadutos, en una zona en la que confluyen el camino Portugués y el Portugués de la Costa. Un punto neurálgico en una plaza de reciente construcción, salpicado a su alrededor de tiendas de souvenirs, pequeños albergues y locales de hostelería por el que pasan cientos de peregrinos cada día.

Estrenado en 1554 tras tres años de obras por iniciativa del párroco de Villavella y arcipreste de Cerbeira, García Prego de Montaos, el convento estuvo ocupado por las monjas justinianas de San Lourenzo, atravesando buenos y malos tiempos (incendio incluido) hasta que dejó de funcionar como tal en 1932, ya en un estado de decadencia.

Una de las recreaciones iniciales realizadas para el complejo del convento de Vilavella, en la parte de atrás. A la izquierda, el futuro spa. / GBC Hoteles

Tras esos casi 400 años vinculado a la iglesia, el convento pasó a manos privadas. En concreto, de José Otero González, de conservas JOB, empresa fundada por su padre José Otero Bilbao. Desde mediados del pasado siglo fue domicilio particular, luciendo las siglas del conservero en distintos puntos de la fachada y escudos, pasando más tarde a sus herederos y sirviendo como espacio de hostelería desde 2003.

Recuperación

«Ahora nuestra idea es conservarlo exactamente igual y, claro, mejorarlo», explica Gabino. El plan de GBC Hoteles es llevar a cabo una reforma integral para levantar un hotel-spa de 4 estrellas que se desarrollará en dos fases, estrenándose la primera en abril del próximo año con 60 habitaciones, aprovechando tanto el edificio principal, que da a la plaza, como el claustro y la torre que corona la construcción.

Entre las habitaciones de esta primera fase habrá también nueve suites, una de ellas la que será la «más exclusiva de Galicia», con un precio que oscilará entre los 2.000 y los 3.000 euros la noche. «Estará en la torre, con un ascensor exclusivo, más de 40 metros cuadrados y acceso particular a la azotea, con zona de bar, jacuzzi y espacio chill out», informa el empresario.

Fachada principal del convento de Vilavella, en la Praza Ponteareas de Redondela. / Marta G. Brea

La palabra que usan los promotores del proyecto para definir este hotel es «complejo», ya que explican que «también va a ser un centro médico». Además de la zona de spa, que ocupará 1.000 metros en dos alturas con dos piscinas (una interior y otra exterior), el convento tendrá médico, fisioterapeuta, masajistas y entrenador personal, con un gimnasio propio «bastante grande». «En resumen, va a ser un complejo de recuperación y bienestar», apunta.

En lo que respecta a la restauración, contará con un salón principal para más o menos 200 personas, otro para unas 80 y otros dos más pequeños. Contará con terrazas y una zona de tapería en la parte baja del claustro. «Una capacidad total de cerca 400 personas al mismo tiempo para comer», señala Gabino. Junto a esto, se intentará recuperar la tradicional producción de repostería que en su día realizaban las monjas, «para no perder esa parte de la historia».

En esta primera fase GBC abrirá la contratación inicial de 42 trabajadores. Para la segunda, pendiente de la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), el inmueble alcanzará las 102 habitaciones a través de la construcción de un edificio anexo, al lado de los jardines botánicos (que se recuperarán) y del parking privado. Para entonces, el volumen de empleo superará las 60 personas.

Frontal de la reforma del convento de Vilavella, Redondela. / GBC Hoteles

Tanto Gabino Cal como Ramón Pájaro destacan la «excelente relación» con la iglesia, pegada al convento y que seguirá funcionando como siempre. También ponen de relieve la proyección que GBC Hoteles tiene reservada para el complejo. «Está muy bien situado en el Camino, pero no depende exclusivamente de ello», confirman, resaltando que será un hospedaje sin competencia en el municipio, dirigido a peregrinos con un nivel adquisitivo más alto y que, a la vez, «va a ser totalmente sostenible» por los otros servicios que ofrece.

El grupo

El objetivo de los CEOs de GBC Hoteles (siglas para Galicia Buen Camino) es que el complejo redondelano sea «el buque insignia» de su amplia oferta hotelera, un plan que se mantiene abierto tanto a sumar más inversores como a incorporar otros establecimientos. Por lo pronto, la compañía prevé pasar de 6 a 12 hoteles en solo dos años.

«La idea es seguir realizando aperturas hasta el año 2040, en el que queremos tener 25 hoteles o albergues en funcionamiento», informan los empresarios, que reconocen que «el ritmo lo van a marcar también las oportunidades» que aparezcan en el camino. Nunca mejor dicho.