Uruguay no abrirá licitación para otras patrulleras en lugar de las de Cardama: hará una compra «Estado a Estado»

Uruguay no abrirá una nueva licitación internacional para la adquisición de patrulleras oceánicas tras rescindir el pedido de dos unidades con Astilleros Cardama. La ministra de Defensa Nacional del país, Sandra Lazo, anunció que el Gobierno de Yamandú Orsi ha optado finalmente por realizar una compra «Estado a Estado», asegurando que hay «varias ofertas» encima de la mesa, aunque sin mencionar los buques de clase River que jubilará la Royal Navy británica, la única reconocida hasta el momento. Eso si, la ministra sí aporto un detalle adicional: aseguró que trabajan para «obtener lo que necesitamos, que en este caso es una patrullera oceánica».

Lazo hizo estas declaraciones a los medios de Montevideo que cuestionaban la situación que vive el país entorno al fallido contrato con Cardama, cancelado el pasado febrero. La Marina del país necesita urgentemente unos buques que no tiene para vigilar sus aguas territoriales y la ministra entiende que la compra directa a otro país es la forma más rápida y segura. «Entendemos que es la modalidad que nos da más garantías», resumió.

De igual forma, insistió en que «hay ofertas» encima de la mesa, pero también mencionó los complicados plazos para dotarse de barcos de forma rápida. También hizo alusión los bloques ya fabricados y ensamblados en Cardama, que el astillero pidió retirar y sobre los que no tienen «una novedad específica por el momento».

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Las declaraciones de la ministra fueron realizadas en la misma semana en que se conoció el contenido de la demanda presentada por Cardama ante la Corte Internacional de Arbitraje de París, que la está evaluando. Sobre esta batalla judicial y la denuncia anunciada por la oposición contra ella, Lazo fue rotunda: «Tenemos absoluta tranquilidad de que actuamos dentro de las normas».