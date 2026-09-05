¿Es suficiente? Las ofertas activas de empleo en Galicia fijan un salario anual promedio de 21.000 euros

Empléate es el portal digital público de empleo del Gobierno y está bajo la gestión del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Funciona como un agregador de ofertas de trabajo activas: reúne vacantes publicadas tanto por entidades públicas como por empresas y otros portales colaboradores. Gracias al despliegue de filtros, permite buscar opciones por provincia, ocupación, tipo de contrato, jornada o salario. En las cuatro provincias gallegas constan 975 anuncios activos, incluidos de jornada parcial o para sustituciones, si bien solo dos de cada diez divulgan la oferta salarial. Que, teniendo en cuenta el importe medio y el mediano, son mayoritariamente bajas.

La media es el resultado de sumar todos los salarios y dividirlos entre el número de ofertas; la mediana, por contra, es el salario que queda justo en el centro cuando ordenas todas las ofertas de menor a mayor. En este caso, el sueldo más representativo de todas las ofertas activas ronda los 21.000 euros brutos anuales, tomando como referencia el abanico más alto de cada propuesta de trabajo. Por ejemplo, para una oferta de entre 18.000 y 19.100 euros, en este caso se ha tomado el importe superior. La media se queda, también con estos baremos, en los 22.300 euros al año, igualmente brutos.

En ambos casos son retribuciones que están lejos de los ingresos de los asalariados gallegos. Las últimas estadísticas disponibles de la Agencia Tributaria son las elaboradas en base a la declaración de la Renta formalizada en 2025, con los rendimientos del ejercicio anterior. Las retribuciones dinerarias se situaron en los 26.053 euros de media al año, sobre una base de más de 1,3 millones de declarantes. Esto es, las ofertas divulgadas a través del portal Empléate, incluso en el rango más alto, se sitúan a unos 5.000 euros de distancia de las nóminas medias actuales.

Actividades

Las diferencias entre las ofertas de empleo son notorias, con sueldos de 17.094 euros (para una vacante de auxiliar de ayuda a domicilio en la provincia de Pontevedra) a otros de 38.000 euros (programador de maquinaria especial). La primera propuesta equivale al actual salario mínimo interprofesional (SMI) en España; en la segunda, apunta el anunciante —ubicado en el área de Vigo, sin identificar el nombre de la compañía—, el trabajador podría «llegar, en caso de perfiles muy sólidos, a los 55.000 euros brutos/año». La empresa Constructora Rey Galicia, sí identificada como anunciante, busca tres encargados «polivalentes» de obra por hasta 45.000 euros brutos al año; es la propuesta más generosa de las incluidas en este portal.

Noticias relacionadas

La mayor parte de las ofertas mejor remuneradas corresponden a perfiles técnicos, asociados a industrias como la del metal, reparación de maquinaria o la construcción pesada, aunque destacan también las propuestas del área sanitaria de Lugo: personal de enfermería, de coordinación de centros de tercera edad o terapeutas ocupacionales se pagan a entre 30.000 y 36.000 euros brutos al año. En la parte más baja de la horquilla se demandan perfiles más asociados a la hostelería, comercio minorista o teleoperadores, con ofertas medias de 17.760 euros para cubrir vacantes de camarero, pinche de cocina, peón de limpieza o consultor telefónico.