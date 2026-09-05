SAIC y Navantia disparan la demanda de técnicos: «No hay suficientes jóvenes»

La nueva etapa industrial que se abre en Galicia empieza a trasladarse a las aulas antes incluso de que SAIC ponga en marcha su fábrica de coches. El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Ferrolterra, al que la Xunta atribuye un “rol determinante” en la formación de mano de obra cualificada para la futura planta del gigante chino, contará este curso con alrededor de 200 alumnos más y las solicitudes aumentaron entre un 15 y un 20% en las especialidades industriales, arrastradas por el efecto llamada de SAIC, la carga de trabajo de Navantia y el despliegue de proyectos de la eólica marina.

El incremento se concentra especialmente en Automoción, mientras que otras familias como Instalación y Mantenimiento, Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica o Energía y Agua ya registraban años atrás una alta demanda.

El gran desafío

«Estamos viviendo el mejor escenario industrial en Ferrolterra desde mediados de los años 80, pero nos enfrentamos a un problema severo: la demografía», sostiene Enrique Pazo, director del CIFP, un centro que se posiciona como cantera clave para la furtura planta de SAIC. Una época dorada que amenaza con chocar contra la escasez de talento. El gran desafío ya no es atraer grandes proyectos, sino encontrar suficientes manos cualificadas para llenar las fábricas y talleres que echarán a andar en los próximos años. «No hay suficientes jóvenes en la comarca para atender simultáneamente el programa de las fragatas F-110 de Navantia, los encargos de eólica marina y el desembarco de SAIC», advierte Pazo.

«No hay suficientes jóvenes en la comarca para atender simultáneamente el programa de las fragatas F-110 de Navantia, los encargos de eólica marina y el desembarco de SAIC"

Las dimensiones del desafío se aprecian al comparar la capacidad formativa actual con las necesidades previstas. El CIFP Ferrolterra estima que puede titular anualmente entre 200 y 250 técnicos preparados para incorporarse a sectores como la automoción, la robótica, la fabricación o el mantenimiento. Pero frente a ello, calcula que el conjunto formado por SAIC, Navantia y sus industrias auxiliares podría necesitar absorber de forma gradual más de 2.000 profesionales técnicos hasta 2028.

Talleres «prácticamente al límite»

Desde el centro de FP, asumen que no podrá responder por sí solo a una demanda de esa magnitud. La solución tendrá que implicar a otros centros de Ferrolterra, de la provincia e incluso del conjunto de Galicia, además de atraer estudiantes de fuera de la comarca y facilitar la recualificación de trabajadores procedentes de otros sectores.

Enrique Pazo, director del CIFP Ferrolterra. / LOC

El CIFP reforzará este curso su plantilla hasta los 122 profesores, once más que el anterior, y ha ampliado su oferta, especialmente mediante modalidades de FP Dual. Pero el crecimiento empieza a encontrarse con una barrera física. Los talleres de las familias industriales con mayor demanda están ya «prácticamente al límite».

«Si hoy tengo que poner el dedo en la llaga, la principal carencia es poder aumentar infraestructuras», señala Pazo. La Xunta tiene prevista una ampliación del centro que permitiría incorporar más de 200 plazas adicionales.

Contactos con SAIC

Los contactos con SAIC comenzaron hace ya meses. Directivos de la multinacional visitaron las instalaciones a principios de marzo e ingenieros de la compañía participaron en junio en los actos del 50 aniversario del CIFP. En julio hubo además una reunión entre responsables de Formación Profesional, la Autoridad Portuaria, Pérez Torres Marítima y el centro para analizar las futuras necesidades logísticas y de personal técnico.

SAIC mostró especial interés por la FP Dual intensiva y en las conversaciones se planteó incluso la posibilidad de que alumnos del CIFP puedan realizar formación y prácticas en empresas del grupo en China después de terminar sus estudios.

Un reto «cualitativo»

Pero aumentar plazas no será suficiente. «El reto no es solo cuantitativo, es profundamente cualitativo», subraya el responsable del centro. La transformación tecnológica de la industria obligará a actualizar la formación del profesorado y renovar continuamente talleres y maquinaria. «Un vehículo eléctrico es, en esencia, software y alta tensión», resume.

A ello se suma la necesidad de reducir el abandono. En la FP Dual intensiva es «prácticamente nulo», mientras que en la Dual general puede rondar de media el 30% entre quienes comienzan los estudios y quienes terminan titulándose.

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El reto último, concluye el director, será conseguir «un flujo suficiente de personas dispuestas a formarse en las profesiones industriales». «Necesitamos hacer atractiva la comarca y la FP industrial para atraer población y seguir creciendo dentro de nuestras posibilidades», concluye.