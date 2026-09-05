Un nuevo corazón para el «Api V»: Iberconsa reformará en Nodosa el histórico arrastrero vigués de 54 años

Tres nombres y tres colores, 54 años de trabajo continuado, diferentes especies objetivo y, sobre todo, diferentes caladeros. El hoy conocido como Api V nació en realidad en la ría de Vigo como Arosa Octavo y, entre medias, lució en sus costados la palabra Vezilifa. Pero después de toda esta trayectoria vital y de las miles y miles de leguas recorridas, el histórico arrastrero regresa a casa. Iberconsa, dueña actual del buque, ha decidido alargar la vida útil de la embarcación con una profunda tarea de remozado que incluirá una remotorización. Un nuevo corazón para que la unidad siga latiendo en el caladero argentino, donde es uno de los barcos que más pescan, que llegará con el sello de Nodosa Shipyard.

La pesquera viguesa, que recientemente logró cerrar la refinanciación de su deuda corporativa, mantiene una fuerte política de inversión para la mejora de su flota desde todos los frentes posibles. Por un lado, sumando buques de nueva construcción, como en su momento hizo con los API VIII y API IX, facturados por Armón (en Navia, Asturias) para el caladero argentino; por otro, incorporando unidades ya en activo, como el caso reciente del Santa Princesa en Sudáfrica, y renovando aquellas con las que opera actualmente y que ayudaron al grupo a convertirse en líder en merluza congelada a bordo.

El próximo en pasar por el bisturí del naval gallego es el Api V, uno de los barcos más veteranos de Iberconsa. Encargado por Pesquera Industrial Gallega (PIG), nació en 1974 como Arosa Octavo en las gradas de Ascón en Moaña (hoy Rodman Polyships) junto a su gemelo Arosa Noveno. Y si este último acabó en manos de la firma Pesquerías León Marco, el primero dejó atrás su color grisáceo para desplazarse al cono sur africano con un brillante tono azul y el nombre de Vezilifa. Al menos así fue hasta 2011, cuando sus 79,6 metros de eslora por 13 de manga acabaron en manos de la compañía olívica.

El «Api V», de Iberconsa, navegando. / Iberconsa

Ya con el rojo característico del caladero en el que opera, el arrastrero se ha colocado como uno de los referentes en la pesca de merluza, pero en las últimas semanas dejó atrás Puerto Madryn para dirigirse a Marín. Una vez allí el barco subirá a las instalaciones de Nodosa para quitarse de encinma algunos años de su más de medio siglo de trabajo.

En concreto, la embarcación sufrirá labores de mantenimiento y de renovación de diversas estancias. Se trata de «una actuación importante», según pudo confirmar FARO, que incluirá bastante trabajo de acero, calderería, carpintería y, lo más relevante, una remotorización completa.

Con ello Iberconsa remoza el barco y Nodosa mantiene su pujante labor de reparación de barcos. Tras reformar recientemente el palangrero Isla de Edén, en estos momentos tiene en sus gradas dos atuneros, los Jane IV y San Andrés, y está previsto que suban una serie de gradas para su puesta a punto. El Api V, por su parte, permanecerá en el astillero allí hasta diciembre. El objetivo: que esté listo para la campaña de 2027.