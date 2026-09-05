Mecatrónica y robótica: los perfiles clave en la «guerra por el talento» tras la llegada de SAIC
Desde los centros de FP advierten de una «voraz demanda» de profesionales por parte de la logística portuaria y plantas auxiliares que podría generar escasez antes de que la factoría de SAIC esté a pleno rendimiento
La progresiva implantación de la multinacional china requerirá de perfiles formativos adaptados, desde ensamblaje y logística inicial hasta estampación y pintura en fases posteriores
La llegada de SAIC a Ferrol coincidirá con las necesidades de personal de Navantia, la eólica marina y sus industrias auxiliares, un escenario que puede desembocar en una competencia directa por los mismos perfiles profesionales.
El CIFP Ferrolterra, un centro que se posiciona como cantera clave para la futura planta de SAIC, identifica ya los perfiles que concentrarán buena parte de la demanda. «Los perfiles de Mecatrónica Industrial y Automatización y Robótica Industrial van a ser los más disputados. Una planta de ensamblaje de vehículos eléctricos moderna es, esencialmente, robótica y digitalización», señala el director del centro, Enrique Pazo.
A ellos se sumarán especialistas en otras ramas industriales. «En fabricación las de Fabricación Mecánica e Instalación y Mantenimiento serán de las principales también. Tampoco podemos descuidar los ciclos de Mantenimiento Electromecánico y Electricidad», explica.
La coincidencia de estos proyectos puede tensionar especialmente el mercado laboral de Ferrolterra. «Sí, va a haber una competencia real por los mismos titulados, y es algo que ya estamos empezando a notar», advierte el responsable del CIFP.
Pazo considera que determinados profesionales podrían empezar a escasear incluso antes de que la nueva factoría alcance su plena actividad. «La demanda de estos profesionales por parte de la logística portuaria y las plantas auxiliares va a ser tan voraz que tememos que falten brazos en el mercado laboral antes de que la fábrica esté trabajando al 100 %», advierte.
El reto será incrementar la capacidad de formación y atraer nuevos alumnos para abastecer simultáneamente a varios proyectos que necesitarán trabajadores con cualificaciones muy similares.
La FP se adaptará a las fases de SAIC
Las necesidades formativas asociadas a SAIC no serán las mismas desde el primer día. El proyecto industrial contempla una implantación progresiva, lo que obligará también a adaptar los perfiles profesionales que se formen a medida que la fábrica incorpore nuevos procesos.
En una primera fase, prevista para 2028, la actividad estará centrada fundamentalmente en el ensamblaje y la logística. El CIFP Ferrolterra prevé por ello una mayor necesidad de profesionales vinculados a la logística industrial, el ensamblaje automatizado y el control de calidad.
Posteriormente, la incorporación de procesos más complejos como estampación, carrocería y pintura ampliará la demanda hacia otras especialidades. En esa segunda etapa cobrarán más peso los titulados de Fabricación Mecánica, Soldadura y Construcciones Metálicas.
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Fuente: La Opinión A Coruña
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