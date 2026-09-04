Stellantis Vigo supera las 80.000 donaciones de sangre en tres décadas de compromiso solidario

La solidaridad de la plantilla de Stellantis Vigo ha vuelto a marcar un hito. La empresa ha superado esta semana las 80.000 donaciones de sangre acumuladas desde que, en 1995, comenzaron las visitas de las unidades móviles de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) a sus instalaciones.

Durante la tercera campaña anual de donación de sangre celebrada este año en la factoría viguesa, los días 1, 2 y 3 de septiembre, se registraron 492 donaciones. De ellas, 19 correspondieron a personas que donaban sangre por primera vez, lo que representa el 4% del total.

Con esta campaña, Stellantis Vigo alcanza exactamente las 80.316 donaciones desde el 5 de julio de 1995, fecha en la que las unidades móviles de ADOS acudieron por primera vez a esta planta, uno de los principales referentes del tejido industrial gallego.

ADOS ha querido poner en valor la trayectoria de la factoría y agradecer tanto a su dirección como a sus trabajadores y trabajadoras el compromiso mantenido durante más de tres décadas con la donación de sangre y con la sociedad gallega.

Referente

La planta viguesa comenzó a acoger campañas de donación de sangre hace más de 30 años, promovidas inicialmente desde la Consellería de Sanidade. Desde entonces, esta colaboración se ha consolidado hasta convertir a Stellantis Vigo en un referente a nivel estatal y en la empresa española con mayor número de donaciones de sangre.

La dimensión de esta aportación se refleja también en su impacto sanitario. Gracias a las donaciones realizadas por profesionales de la factoría a lo largo de estas tres décadas, se han podido suministrar componentes sanguíneos destinados, entre otras actuaciones, a más de 40.150 intervenciones quirúrgicas y a transfusiones de plaquetas para más de 16.000 pacientes oncológicos.

La campaña desarrollada esta semana es la tercera de las cuatro visitas que ADOS tiene previstas este año en Stellantis Vigo. La Axencia ha destacado la implicación constante de la empresa en estas iniciativas y ha trasladado su agradecimiento a todas las personas trabajadoras que, año tras año, participan con su donación.

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La cifra alcanzada convierte así las instalaciones viguesas en un ejemplo de solidaridad sostenida en el tiempo, con una contribución que durante más de 30 años ha permitido reforzar las reservas de sangre y atender las necesidades de miles de pacientes.