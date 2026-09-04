Partenón salta la frontera con sus chalecos con airbag: vestirá a los motoristas de la GNR portuguesa

La redondelana Sagres, que opera bajo la marca Partenón, potencia su presencia en Portugal con dos recientes contratos rubricados con la Marinha lusa y con la GNR, la Guarda Nacional Republicana. Especialmente relevante es este último, ya que supone el salto al país vecino con su chaleco con airbag para motoristas desarrollado junto a la firma italiana Alpinestars. Tras estrenarse con la Unidad de Tráfico de la Ertzaintza y ampliar su radio de acción con el suministro a los agentes motorizados de la Guardia Civil, la empresa suministrará ahora más de 500 unidades para los agentes portugueses.

El contrato para la GNR fue firmado en las últimas semanas y forma parte de un encargo con diversos lotes para equipar a los motoristas. Sagres, a través de la razón social que mantiene en el país (Confecções S. Gregório, Lda, radicada en Monção), se hizo con dos de las partes del pedido, según figura en la página de contratación lusa, gestionada por el Impic (Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção).

En el caso de los airbags, se trata del lote 2, adjudicado por casi 340.000 euros; para los trajes de motorista, formado por un conjunto de chaqueta y pantalones, el coste total es de 262.350. En resumen, más de 640.000 euros, 788.366 con el IVA incluido.

Con ello, Sagres suministrará su airbag modelo Tech- Air 3 V.2, que para la empresa «se consolida como la solución de referencia para la protección de patrullas motorizadas». «Destaca por su activación ultrarrápida, un diseño compacto y versátil apto para llevar sobre o bajo la chaqueta, funcionamiento 100% autónomo y una elevada autonomía de batería», explica la firma.

Estas más de 500 unidades para la GNR se suman a las 600 de la Ertzaintza y a los casi 2.900 para la Dirección General de Tráfico (DGT), hasta ahora el encargo más relevante para esta nueva vía de negocio. En total, más de 4.000 chalecos con airbag para los tres cuerpos, a la espera de confirmar más pedidos por los que Partenón está peleando.

El diseño de los polos que Sagres (Partenón) suministrará para la Marinha Portuguesa. / Partenón

A mayores de este encargo de la Guarda Nacional Republicana, la empresa fundada en 1958 y dirigida por Alejandro Marques de Magallanes también logró a finales de julio el pedido para la Marinha Portuguesa. En este caso, Confecções S. Gregório se adelantó a otras tres empresas para suministrar 8.500 polos de manga corta por 282.285 euros (con impuestos).

Sagres conjuga estos pedidos con los otros que habitualmente firma a lo largo de toda la península. A la espera de que se resuelva el encargo de la Xunta para vestir a los miembros de Gardacostas de Galicia, la compañía redondelana ha ido rubricando otros contratos como el logrado para los agentes de la Guardia Urbana de Lleida, para los bomberos de Alicante o para los efectivos de la Policía Local del Ayuntamiento de Córdoba.