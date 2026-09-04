La exconselleira Beatriz Mato deja Greenalia después de casi siete años

Beatriz Mato, exconselleira de la Xunta y excandidata del PP a la Alcaldía de A Coruña, ha anunciado su salida de Greenalia después de casi siete años vinculada a la compañía coruñesa de energías renovables.

Mato explica en sus redes sociales que el pasado 1 de septiembre comenzó una nueva etapa profesional después de «casi siete años intensos, apasionantes y profundamente formativos» en Greenalia. La exconselleira se incorporó a la empresa a comienzos de 2020 como directora de Desarrollo Corporativo y RSC.

«Llegué para liderar la estrategia de sostenibilidad de una compañía joven, ambiciosa y con una forma muy propia de entender la energía. Continué con el desarrollo del pipeline en España. Me voy con la mochila llena de aprendizajes, de proyectos que hemos peleado —¡y de qué manera!— por sacar adelante juntos y, sobre todo, de personas», señala.

La exdirigente popular agradece además al consejero delegado de Greenalia, Manuel García Pardo, la «confianza» depositada en ella, así como el trabajo desarrollado junto a su equipo.

Mato avanza también hacia dónde orientará ahora su carrera profesional. «Cierro esta etapa con enorme gratitud y con la ilusión de quien afronta un nuevo capítulo profesional, centrado en el gobierno corporativo», explica. «Los finales, cuando se cierran bien, son también comienzos. Y este lo es», concluye.

De la Xunta a Greenalia

Beatriz Mato es ingeniera industrial, especializada en Organización Empresarial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao, y cuenta con un MBA. Antes de dar el salto a la política desarrolló durante más de una década su carrera en el ámbito empresarial.

Trabajó como técnica comercial en Rank Xerox y como ingeniera de calidad en Norcontrol, actual Applus, antes de incorporarse al departamento de innovación del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

Su trayectoria política comenzó en 2002, cuando fue nombrada delegada provincial de la Consellería de Pesca. Entre 2009 y 2018 formó parte de los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo como conselleira, primero al frente de Traballo e Benestar y posteriormente de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

Mato abandonó la Xunta en septiembre de 2018 para preparar su candidatura del PP a la Alcaldía de A Coruña en las elecciones municipales de mayo de 2019. Tras los comicios ejerció como portavoz del principal grupo de la oposición en María Pita hasta que, en diciembre de ese mismo año, anunció su retirada de la política.

Dos meses más tarde se incorporó a Greenalia, compañía dedicada al desarrollo y producción de energía mediante tecnologías renovables.

Su fichaje suscitó entonces críticas de partidos de la oposición. El BNG habló de una «puerta giratoria» y cuestionó su incorporación a una de las principales empresas del sector energético y forestal gallego.

La normativa gallega sobre incompatibilidades establece que, durante los dos años posteriores al cese, los antiguos altos cargos de la Xunta no pueden realizar actividades ni prestar servicios en entidades privadas relacionadas directamente con expedientes sobre los que hubieran dictado resolución durante el ejercicio de sus responsabilidades públicas.

Fuente: La Opinión A Coruña