Bajura
Las cofradías gallegas cargan contra las ayudas «totalmente irrisorias» para paliar el alza del precio del combustible
La federación considera «insuficientes» las compensaciones recibidas por la flota pesquera y critica que las ayudas se hayan distribuido en función del arte de pesca y no del consumo real de cada barco
La Federación Galega de Confrarías se planta ante la situación que atraviesa la flota por el alza de precio del combustible. En una petición firmada por el presidente José Antonio Pérez Sieira, la agrupación rclama medidas efectivas para hacer frente al incremento, tanto del gasóleo como de la gasolina, ante el impacto que esta situación está teniendo sobre la viabilidad económica del sector pesquero artesanal. Y, a mayores, carga contra las ayudas «totalmente irrisorias» que están recibiendo los armadores.
La organización asegura que los apoyos para compensar el aumento del precio del combustible han sido «totalmente insuficientes» para paliar la caída de los resultados económicos de los autónomos y empresas que integran la flota gallega. La Federación cuestiona especialmente el sistema de distribución de las ayudas, basado en el arte de pesca utilizado y no en el consumo efectivo de combustible de cada embarcación.
A juicio de las cofradías, vincular la ayuda al arte de pesca puede simplificar la gestión de las subvenciones, pero no resulta una fórmula «del todo justa». Por ello, reclama que las ayudas tengan en cuenta el consumo real de cada buque y que el sector pesquero no quede discriminado frente a otras actividades, como el transporte.
Desde los pósitos recuerdan que la actividad pesquera depende directamente del combustible: «A pesca sen consumo de combustible é imposible», señala en su comunicado. En este contexto, reclama al Ministerio sensibilidad y la puesta en marcha de apoyos efectivos para afrontar la situación de crisis provocada por la subida de los carburantes.
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