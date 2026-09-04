Astilleros San Enrique entrega «Catarroja», la segunda plataforma solar marina construida en Vigo

Astilleros San Enrique ha entregado este viernes en Vigo la plataforma solar flotante «Catarroja», la segunda unidad construida por el astillero del grupo Marina Meridional para el proyecto desarrollado por BlueNewables con la colaboración de Naturgy. La estructura, de 500 kW de potencia, completa junto a «Paiporta» un demostrador de un megavatio con el que se pretende validar en condiciones reales de operación una tecnología concebida para aprovechar la energía solar en el medio marino.

La plataforma partirá este sábado desde Vigo rumbo al puerto de Valencia, remolcada por mar. Su nombre mantiene el homenaje iniciado con «Paiporta» a los municipios valencianos afectados por la dana de 2024. El acto de entrega reunió a representantes de la industria naval, del sector energético y de distintas administraciones, con la pintora viguesa Diana Cordero como madrina. «Catarroja» se basa en la tecnología PV-bos, propiedad de BlueNewables, una solución diseñada para operar en entornos marinos y portuarios. El sistema incorpora innovaciones tanto en la morfología del flotador como en el fondeo y utiliza paneles fotovoltaicos bifaciales, capaces de captar radiación solar directa e indirecta. Según la compañía, la patente de esta tecnología ya se ha extendido a Europa, Asia y Estados Unidos.

Foto de familia en el acto de entrega de la plataforma solar flotante. / Marta G. Brea

El proyecto constituye, de acuerdo con sus promotores, la primera instalación de energía solar flotante marina a escala precomercial en España. Las dos plataformas permitirán estudiar su rendimiento, operación, mantenimiento e integración en espacios marinos y portuarios, además de avanzar en procesos de fabricación más eficientes y replicables de cara a una eventual producción a mayor escala. El consejero delegado de Marina Meridional, Juan Moreno, reivindicó durante el acto el papel que puede desempeñar la construcción naval en este tipo de desarrollos. «Los astilleros tenemos la capacidad, el conocimiento y los medios para acompañar el desarrollo de estas nuevas tecnologías y convertir proyectos innovadores en soluciones industriales», señaló. Añadió que «Catarroja» demuestra que «desde Vigo podemos participar en proyectos que miran hacia el futuro y hacia nuevos mercados».

La entrega se produce además, y según la empresa, en un momento de elevada actividad para Astilleros San Enrique, cuyas instalaciones «reúnen diariamente a más de 200 profesionales vinculados a la construcción naval». La compañía considera que la experiencia acumulada con «Paiporta» y «Catarroja» refuerza su diversificación hacia proyectos offshore y hacia nuevas cadenas de valor ligadas a la transición energética.

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Por parte de BlueNewables, su socio fundador y consejero delegado, Bernardino Couñago, destacó que disponer de una segunda unidad a escala real permitirá ampliar el conocimiento obtenido con «Paiporta» y avanzar hacia «una etapa de desarrollo comercial y madurez industrial». Naturgy, por su parte, subrayó el potencial de este tipo de iniciativas para generar nuevas oportunidades en puertos y astilleros y reforzar capacidades industriales asociadas a la transición energética.