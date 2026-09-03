Stellantis Mangualde alcanza el coche 2 millones a sus 64 años de historia

La fábrica de Stellantis en Mangualde está de celebración. La factoría portuguesa, hermana pequeña de la de Vigo, alcanzó esta semana el hito histórico de los 2 millones de vehículos producidos. La unidad con la que se ha conseguido esta simbólica cifra fue una versión eléctrica de la Citroën Berlingo, de color gris, una edición especial que precisamente se fabricó para conmemorar el 30 aniversario del modelo (junto con la Peugeot Partner). «Una prueba fehaciente del rigor, la pasión y el compromiso de varias generaciones de empleados», festejó el director de la planta, Múcio Brasileiro.

La instalación fue fundada en 1962 bajo el nombre de Citroën Lusitania, aunque comenzó su producción en 1964 con el Citroën 2CV AZL. Desde entonces, allí se fabricaron modelos icónicos de la marca como el Citroën DS, Méhari, AX y Saxo, pasando a formar parte de la historia del automóvil al fabricar, el 27 de julio de 1990, el último 2CV del mundo.

En la actualidad la factoría se encarga de fabricar solo las furgonetas K9, las mismas que se ensamblan en Vigo, aunque con una producción anual mucho menor. El año pasado ensambló 91.662 vehículos, un incremento del 6,6%, frente al récord de 559.427 unidades alcanzado en Balaídos, de las que aproximadamente el 60% eran K9.

La Berlingo protagonista de la simbólica cifra en Stellantis Mangualde. / Stellantis

La furgoneta millonaria, que ya se esperaba para este año, se produjo el 2 de septiembre y está destinada a un cliente nacional de la región de Leiria, entre Lisboa y Coímbra.

«Este logro pertenece a todo nuestro equipo y demuestra el papel crucial que desempeña esta fábrica en el ecosistema industrial de Stellantis y en el tejido económico de Portugal. Seguimos centrados en liderar la transición a la movilidad eléctrica, combinando nuestra rica tradición con la innovación constante y la sostenibilidad», avanzó Brasileiro.

Para Stellantis el evento pone de relieve el impacto de la filial portuguesa en el desarrollo socioeconómico de la Región Central de Portugal y subraya el valor estratégico de que las empresas puedan adquirir producción nacional, impulsando así la competitividad de la industria portuguesa y la creación de riqueza en el país.

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La planta da trabajo a 900 personas y genera más de 1.000 empleos indirectos. Actualmente, produce 372 vehículos al día en tres turnos, destinando el 95 % de su producción a la exportación.