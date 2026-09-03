La gigafactoría de Figueruelas enviará a China a los primeros trabajadores aragoneses para su formación

La empresa conjunta formada Stellantis y CATL para construir y desarrollar la gigafactoría de Figueruelas enviará en el mes de octubre el primer contingente de trabajadores aragoneses a las instalaciones de China para comenzar su formación en la tecnología de producción de baterías de litio para vehículos eléctricos. La empresa conjunta (joint venture), denominada Contemporary Star Energy (CSE) desplazará a los primeros participantes de su programa de formación a las instalaciones de CATL, donde aprenderán en unas líneas de producción equivalentes a las que operarán posteriormente en la planta de Figueruelas.

Así lo ha anunciado el consejero delegado de CSE en el foro World Power Battery Conference que se celebra esta semana en Yibin, China, donde el país invitado de honor es España, cuyo pabellón se ha abierto este jueves. Posteriormente, la empresa conjunta ha emitido una nota de prensa en la que explica que la cualificación que recibirán los trabajadores no existe actualmente en España, por lo que es necesario el traslado del contingente para conseguir la transferencia de conocimiento que posee el socio chino de la iniciativa. La gigafactoría contará con un total de 4.100 trabajadores una vez sus motores funcionen a pleno rendimiento. Fuentes de la compañía indican que en el proceso de selección se han elegido profesionales cualificados residentes en Zaragoza y los municipios cercanos, así como personas dispuestas a trasladarse a la región. Mientras tanto, en Figueruelas desembarcará un importante contingente de entre mil y 1.700 técnicos chinos con la misión de poner en funcionamiento la planta industrial, que será una de las más grandes de Europa.

La fabricación de celdas LFP requiere conocimientos y competencias específicas en procesos como la fabricación de electrodos, el ensamblaje y la formación de celda, que solo pueden adquirirse en instalaciones industriales plenamente operativas. El programa forma parte del plan de contratación y formación por fases que la compañía puso en marcha el 9 de julio de 2025, según explica CSE en el citado comunicado. Las dos primeras fases ya están desplegadas y las siguientes se desarrollarán progresivamente a medida que avance el proyecto.

“Nuestro principal desafío no es solo atraer talento, sino desarrollar capacidades que hoy apenas existen en Europa. Este primer grupo será el punto de partida de un proceso de formación y transferencia de conocimiento que acompañará las diferentes fases de desarrollo de la gigafactoría. Las personas que participan en esta primera edición vivirán una experiencia única de aprendizaje e inmersión internacional. Tendrán la oportunidad de formarse junto a referentes mundiales en fabricación de baterías y, a su regreso, contribuirán a desarrollar ese conocimiento en nuestras instalaciones, ayudando a formar a quienes impulsarán el crecimiento de esta industria. Nuestro compromiso es atraer, formar y desarrollar el talento que necesita este proyecto, generando oportunidades tanto para las personas de nuestro entorno como para quienes decidan desarrollar su carrera profesional en Aragón”, señala Paula Marín, Directora de Recursos Humanos de CSE.

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La gigafactoría de Figueruelas, con una inversión prevista de 4.100 millones de euros y una capacidad de hasta 50 GWh, contribuirá al fortalecimiento de la cadena de valor europea de las baterías para vehículos eléctricos y al desarrollo de un ecosistema industrial competitivo en Aragón.