Grupo Iberconsa sella la refinanciación de su deuda corporativa y vuelve a mirar al mercado para ganar tamaño

Bering III, con domicilio social en Luxemburgo, es la compañía matriz de Grupo Iberconsa, una de las principales referencias globales de la industria de elaborados de productos del mar, líder en merluza congelada a bordo gracias a su capacidad extractiva en caladeros como el de Argentina, Namibia o Sudáfrica. En sus últimas cuentas anuales, como desveló FARO en primicia, Bering anticipó negociaciones con entidades financieras para la renegociación de deuda, con el objetivo de cerrar el proceso a lo largo de este año 2026. Y lo ha conseguido: como ha comunicado la multinacional pesquera viguesa a su plantilla, Iberconsa ha sellado con éxito esta operación.

Ha sido capital la participación de los dos accionistas, los private equity Platinum y Portobello Capital, según ha reconocido la firma en la misma comunicación interna. Este acuerdo, del que no ha trascendido toda la letra pequeña, permitirá a Grupo Iberconsa reducir de forma abrupta sus costes financieros y su nivel de apalancamiento, lo que facilitará la consecución de las metas fijadas en su plan estratégico y, de paso, aprovechar eventuales oportunidades que afloren en el mercado para el crecimiento orgánico e inorgánico (compra de empresas). En la nota a la plantilla la pesquera ha querido agradecer el trabajo de su departamento financiero y jurídico.

Los importes

Como detalló este periódico, Bering III suscribió, para la compra de Iberconsa —en la primavera de 2019—, un contrato de financiación sénior por 310 millones de euros de principal, devengando un interés anual del euríbor más un 7%. En paralelo, dispuso de una línea de crédito revolving con 75 millones de euros de tope, con un tipo de interés del 4,5% más euríbor. Estas condiciones fueron renegociadas ya en diciembre de 2023, alargando la fecha de vencimiento del contrato de financiación hasta noviembre de 2027 y haciendo lo propio con la línea de crédito, en su caso hasta mayo del año que viene. Estos son los contratos que han sido renegociados ahora con éxito.

De acuerdo a la última evaluación de la agencia de calificación S&P, emitida el pasado mes de junio, la línea de crédito RCF (siglas de revolving credit facility) por importe máximo de 50,6 millones de euros vencía el 28 de mayo del próximo ejercicio, mientras que el préstamo del contrato de financiación —denominado TLB, de term loan B—, por 270 millones, es el que debía amortizarse en noviembre. Grupo Iberconsa encaraba estas conversaciones con una posición financiera más favorable que en el ejercicio pasado, tanto por la normalización en Argentina de las campañas de langostino (o gambón), los buenos resultados en las mareas de pota o la mejora de los precios en los mercados internacionales.

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Iberconsa cerró 2025 con algo más de 450 millones en ventas consolidadas. En un primer periodo, tras la irrupción de Platinum en el accionariado, Grupo Iberconsa centró sus esfuerzos inversores en renovación de flota en Argentina, pero en los últimos meses ha puesto más el foco en sus actividades en Namibia y Sudáfrica, donde ha incorporado los buques Oukaume y Santa Princesa. Además, invirtió 15 millones en la factoría de Bouzas (Vigo), dedicada a la valorización de merluza o gambón. La pesca extractiva es su negocio core, razón por la que se desprendió de su participación en Protea, como igualmente desveló este periódico.