Eric Schmidt formaliza la creación de la sociedad que comprará Metalships y la vincula a su gestora del patrimonio familiar

Océano de Ostras es la sociedad limitada para la que Metalships & Docks, el astillero de Grupo Rodman especializado en construcciones de acero y grandes reparaciones, solicitó autorización a la Autoridad Portuaria de Vigo para el traspaso del 100% de su capital, como desveló FARO en primicia. El consejo de administración que preside Carlos Botana aprobó esta petición el pasado 24 de julio, aunque para entonces esta SL, filial en España de la compañía norteamericana Oyster Ocean LLC (siglas de Limited Liability Company), no se había constituido formalmente. Ahora sí: Océano de Ostras dio comienzo a sus operaciones el día 12 de agosto y su creación se elevó al Registro Mercantil de Madrid con fecha del día 28, como ha podido contrastar este periódico.

Se trata de un vehículo inversor del matrimonio formado por Eric y Wendy Schmidt —él fue CEO del gigante Google desde 2001 hasta 2011, cuando dejó la primera línea ejecutiva—, con el que aspiran a convertir el astillero vigués en una referencia global para buques de investigación oceanográfica y superyates de exploración. La firma Océano de Ostras, además, estará vinculada directamente a la family office (gestora del patrimonio familiar) de los Schmidt, Hillspire LLC, con base en California. El objeto social de esta nueva SL es el de «desarrollo y explotación de un astillero y actividades marítimas conexas, incluyendo la construcción, reacondicionamiento, reparación, mantenimiento y demás actividades auxiliares», como consta en su hoja registral. El capital social asciende a 3.000 euros y el domicilio corresponde a un despacho de abogados de la calle Goya de la capital española.

Oyster Ocean, sociedad constituida en Delaware en enero, es la accionista y administradora única; su representante es Lauren Pressman, quien a su vez tiene el cargo de administradora en la mercantil Monte Plata Properties ES, otra oficina en España —en este caso, Barcelona— de una empresa de Delaware, Monte Plata LLC. Ahora bien, las cuentas de esta última compañía (también las españolas) llevan la firma de la responsable de Contabilidad de Hillspire, Melinda Hsieh. El Schmidt Ocean Institute, por ejemplo, depende directamente de Hillspire, y es la organización que encomendó a Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard) la reconversión integral del offshore Polar Queen en el oceanográfico Falkor Too, el único buque de investigación de caracter filantrópico operativo todo el mundo. Los trabajos de pintura de obra viva y obra muerta del Falkor Too se realizaron en Metalships & Docks.

Operación

El proyecto de Oyster Ocean incluye todo el perímetro de las instalaciones de Metalships, incluidas las cinco concesiones, renovadas en su mayoría hasta 2042. También el dique flotante, con 162 metros de longitud y más de 9.000 toneladas de peso en varada; ningún astillero privado gallego dispone de un activo de estas características. El avance en las negociaciones con Manuel Rodríguez, presidente de Grupo Rodman, cogió velocidad tras el resultado de la auditoría (o due diligence) con la que el equipo de Schmidt pudo verificar que Metalships cerró el ejercicio fiscal de 2025 con resultado positivo y más de 9,6 millones de cifra de negocio. Deloitte también emitió sin salvedades su último informe de auditoría del astillero.

Aunque no ha trascendido ninguna información oficial desde el astillero en ningún momento de este proceso, y si bien no es probable que trasciendan los detalles por parte de Rodríguez o Schmidt, distintas fuentes cifran el importe de la operación en «más de 20 millones de euros», aunque algunas lo elevan hasta los 30 millones. Una portavoz de Schmidt optó, a preguntas de FARO, por no realizar ninguna valoración sobre la compra: «Preferimos no hacer comentarios», se disculpó.

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Entre los barcos que pueden vincularse a Schmidt están tanto el mencionado Falkor Too como el Whisper (ex Kismet), un enorme yate de más de 95 metros de eslora construido de inicio para el empresario Shahid Khan y que el exCEO de Google acaba de poner a la venta por 149 millones de euros. El oceanográfico, según los registros de la Organización Marítima Internacional (IMO), pertenece a la sociedad V2 Ori LLC, aunque está operado por SPS Maritime Ltd. Esta última, a su vez, es propiedad al completo de SPS Ocean Holdings, del Schmidt Ocean Institute. El yate Whisper, por otra parte, tiene como dueño registrado al grupo Cayman Destiny Trust Fnd. Eric Schmidt fue propietario también de un yate de expedición rompehielos de 77 metros, el Legend, vendido a una naviera que lo rebautizó como Aqua Lares. Según ha divulgado el Financial Times, el buque de recreo y pasaje contratado en el naval vigués de 107 metros de eslora es el reemplazo para esta unidad.