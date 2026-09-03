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CSIF denuncia la precariedad laboral por falta de personal en Correos con protestas en Badajoz y Cáceres

El sindicato asegura que casi el 20% de la plantilla de la empresa pública en Extremadura trabaja a tiempo parcial y critica que no se cumplan los acuerdos sobre las 35 horas semanales y las salidas voluntarias

Concentración de delegados de CSIF frente a la oficina principal de Correos en Badajoz, frente al paseo de San Francisco.

Concentración de delegados de CSIF frente a la oficina principal de Correos en Badajoz, frente al paseo de San Francisco. / LA CRÓNICA

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L. C. B.

Badajoz

Delegados de la CSIF en Extremadura se han concentrado este jueves por la mañana a las puertas de las oficinas provinciales de Correos en Cáceres y Badajoz para denunciar la precariedad laboral por falta de personal en la empresa postal pública en la región, donde, según asegura el sindicato, alrededor del 20% de la plantilla trabaja a tiempo parcial, así como el incumplimiento de los acuerdos sobre las 35 horas semanales y salidas voluntarias.

Ambas concentraciones se enmarcan en las movilizaciones convocadas por CSIF en las capitales de provincia de toda España, en protesta por la pérdida de más de 22.000 empleos en los últimos diez años en Correos, donde una parte importante de la plantilla trabaja a tiempo parcial, el 70% en el caso del personal de oficina, con sueldos entre los 800 y 900 euros.

Protesta de CSIF ante la oficina de Correos en Cáceres.

Protesta de CSIF ante la oficina de Correos en Cáceres. / LA CRÓNICA

El sindicato ha exigido a Correos que cumpla el Acuerdo Marco firmado el 31 de diciembre de 2024, por el que la empresa pública postal se comprometió a reforzar la plantilla, implantar las 35 horas semanales, transformar a tiempo completo las jornadas parciales e iniciar el plan de rejuvenecimiento, entre otros aspectos. Así lo ha puesto de manifiesto en las protestas llevadas a cabo en Cáceres y Badajoz, donde la organización sindical ha criticado la falta de contrataciones en Correos, con centros de trabajo que han estado "con la mitad de la plantilla en estos meses de verano porque la empresa deja vacaciones, bajas y permisos sin cubrir."

El presidente de CSIF Correos en Extremadura, Emiliano Gómez, ha asegurado que la situación de precariedad en los centros de trabajo de la región ha ido agravándose en los últimos años, como está ocurriendo en toda España, y la reducción de las plantillas está perjudicando la salud laboral de los trabajadores con situaciones graves de estrés y sobrecarga de trabajo.

Por ello, ha exigido el cumplimiento de los acuerdos firmados por Correos y las organizaciones sindicales para mejorar las condiciones en la empresa postal y ha asegurado que la financiación del Servicio Postal Universal (SPU) y la declaración de Servicio de Interés Económico General (SIEG), que suman más de 1.000 millones de euros, son recursos económicos suficientes para dar la vuelta a esta situación.

Rejuvenecer la plantilla

Gómez ha insistido también en la necesidad de rejuvenecer la plantilla, que en su conjunto tiene una edad media superior a los 52 años. En este sentido, ha señalado que, pese a que esta cuestión fue también recogida en esos acuerdos, hay muchos empleados, "decenas de ellos en Extremadura", que llevan más de dos años esperando el inicio de las salidas voluntarias que la empresa anunció para los que cumplan 61 años antes del 31 de diciembre de 2028. Además, la organización sindical reclama el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada en Correos.

CSIF asegura que estas movilizaciones son la respuesta a "la pasividad de la empresa" y que tienen como objetivo recuperar "el empleo de calidad" y garantizar el servicio postal público digno "que demanda y merece la ciudadanía".

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Las concentraciones continuarán el próximo 17 de septiembre en toda España y culminarán el día 30 con una concentración multitudinaria en Madrid para exigir "un cambio inmediato" en Correos.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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